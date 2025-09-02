Transportista florense involucrado en accidente de tránsito en Cacharí: un menor resultó herido

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este martes, personal policial de la Subcomisaría Cacharí debió intervenir en un accidente de tránsito registrado en la intersección de las calles Avellaneda y Rivadavia.

Por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta Corven Energy roja, dominio A166BGE, conducida por un adolescente de 16 años, impactó contra un camión Mercedes Benz Sprinter 413 que era manejado por un hombre de 43 años, transportista domiciliado en la ciudad de Las Flores.

Como consecuencia del choque, el menor fue trasladado inicialmente al hospital de Cacharí y posteriormente derivado al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul, donde se le diagnosticó una fractura de tobillo. En tanto, el conductor del camión no sufrió lesiones.

En el lugar trabajó personal policial, que llevó adelante las pericias correspondientes. La causa quedó caratulada como “Lesiones culposas” con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.

Fuente y foto: Noticias de Azul