Trasladaron al productor agropecuario florense a la Unidad N° 2 de Sierra Chica acusado por abuso sexual agravado

En el marco del proceso penal caratulado “Abuso Sexual Gravemente Ultrajante Agravado”, este mediodía fue trasladado a la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica el productor agropecuario de nuestra ciudad, acusado por este grave delito.

Días atrás, el mismo había sido aprehendido por personal de la Sub DDI de Las Flores, en el marco de la investigación llevada adelante por la UFI N° 9, a cargo de la Dra. Margaretic, y la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre.

Con las pruebas reunidas, los fiscales solicitaron la detención del imputado, medida que fue otorgada por el Dr. Federico Barberena, titular del Juzgado de Garantías N° 2, todos del Departamento Judicial de Azul.

El acusado permanece alojado en la Unidad N° 2 de Sierra Chica mientras avanza el proceso judicial en su contra.