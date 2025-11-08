Connect with us
Una moto colisionó violentamente con un auto y sus ocupantes debieron ser hospitalizados

Las Flores

Una moto colisionó violentamente con un auto y sus ocupantes debieron ser hospitalizados

Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado alrededor de las 20:15 hs en la intersección de Avenida San Martín y Bernardo de Irigoyen, donde una motocicleta colisionó violentamente contra un automóvil.

En el rodado menor se trasladaban un masculino y una femenina, mientras que el automóvil era conducido por una mujer.

A raíz del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta resultaron con heridas de distinta consideración y fueron trasladados al Hospital local para recibir atención médica. En el lugar trabajaron personal policial, de tránsito y del servicio de emergencias médicas, quienes asistieron rápidamente a los involucrados y controlaron la situación.

