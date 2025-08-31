Las Flores
Alberto Gelené sobre la lista de Todos por Las Flores: “Es el apoyo a la gestión para seguir transformando la ciudad”
Respaldó la candidatura de Fernando “Gareca” Muñiz y llamó a acompañar el proyecto oficialista en las elecciones del 7 de septiembre.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En una entrevista en Enemigos Íntimos, por Urbana FM 92.7 y Play Radios 107.7, el intendente Alberto Gelené destacó la conformación de la lista oficialista que encabeza Fernando “Gareca” Muñiz y llamó a respaldarla en las próximas elecciones legislativas.
“Es una lista hermosa, que integra juventud, experiencia, compromiso y capacidad de gestión. Representa a nuestro gobierno municipal y a un proyecto que viene transformando Las Flores desde hace muchos años”, aseguró el jefe comunal.
Gelené subrayó que el Concejo Deliberante debe acompañar con mayoría las políticas del Ejecutivo para sostener las obras y programas en marcha: “Para mí es importante el apoyo a nuestra lista, porque también es el apoyo a la gestión, para seguir con fuerza y energía transitando este camino para bien de Las Flores”.
Fernando “Gareca” Muñiz: “Salir a escuchar a los vecinos es la clave para transformar desde el Concejo”
Consultado por el difícil contexto económico, el intendente puso en valor la administración municipal: “Con recursos escasos seguimos haciendo obras de pavimento, gas, cloacas, agua, mejorando barrios y desarrollando infraestructura con nuestro propio personal y maquinaria. Nada de lo que creamos en materia social, deportiva o cultural se ha dejado de hacer”.
Finalmente, envió un mensaje a la comunidad: “No hay que enojarse con quienes se comprometen con honestidad y trabajo por la ciudad. El voto es clave para sostener un proyecto que demostró resultados y que quiere seguir proyectando a Las Flores hacia el futuro”.
Trágico accidente en Ruta 205, una persona perdió la vida
Neuro Experiencia 2025 se realizó con gran éxito en Las Flores y dejó una huella positiva en los participantes
Día Nacional del Helado Artesanal: Gelatti, 40 años de tradición y sabor en Las Flores
Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
Panaderías: en el último año y medio cerraron alrededor de 14.000 en todo el país
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras