Alberto Gelené sobre la lista de Todos por Las Flores: “Es el apoyo a la gestión para seguir transformando la ciudad”

En una entrevista en Enemigos Íntimos, por Urbana FM 92.7 y Play Radios 107.7, el intendente Alberto Gelené destacó la conformación de la lista oficialista que encabeza Fernando “Gareca” Muñiz y llamó a respaldarla en las próximas elecciones legislativas.



“Es una lista hermosa, que integra juventud, experiencia, compromiso y capacidad de gestión. Representa a nuestro gobierno municipal y a un proyecto que viene transformando Las Flores desde hace muchos años”, aseguró el jefe comunal.

Gelené subrayó que el Concejo Deliberante debe acompañar con mayoría las políticas del Ejecutivo para sostener las obras y programas en marcha: “Para mí es importante el apoyo a nuestra lista, porque también es el apoyo a la gestión, para seguir con fuerza y energía transitando este camino para bien de Las Flores”.

Consultado por el difícil contexto económico, el intendente puso en valor la administración municipal: “Con recursos escasos seguimos haciendo obras de pavimento, gas, cloacas, agua, mejorando barrios y desarrollando infraestructura con nuestro propio personal y maquinaria. Nada de lo que creamos en materia social, deportiva o cultural se ha dejado de hacer”.

Finalmente, envió un mensaje a la comunidad: “No hay que enojarse con quienes se comprometen con honestidad y trabajo por la ciudad. El voto es clave para sostener un proyecto que demostró resultados y que quiere seguir proyectando a Las Flores hacia el futuro”.