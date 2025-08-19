La Plata
Se extendieron las alertas por tormentas, lluvias y fuertes vientos en el territorio bonaerense
La ciclogénesis provoca un fenómeno de mal tiempo en gran parte del país que afecta con fuerza a la provincia de Buenos Aires. Milei canceló un vuelo a Junín y podrían suspender un partido por la Libertadores.
La formación de un centro de baja presión en superficie, fenómeno conocido como ciclogénesis, provoca este martes tormentas y lluvias sobre gran parte del centro y el este del territorio nacional. En la provincia de Buenos Aires, en particular, las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se extendieron con respecto a lo anunciado durante el lunes, y ahora la zona bajo advertencia naranja abarca todo el noreste, mientras que una gran franja desde el noroeste hasta la costa de Mar del Plata aparece pintada de amarillo por lluvias y viento. El presidente Javier Milei debió cancelar su vuelo a Junín, y crece la atención sobre eventos deportivos como Racing vs. Peñarol, por la Copa Libertadores, que podría suspenderse.
En los distritos con alerta naranja, el SMN pronosticó “lluvias con algunos periodos fuertes”, con “valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente”.
También hay una alerta por viento. “Sobre el este de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. En la región del norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, se destaca.
En la zona que va desde el centro bonaerense hasta la costa atlántica hay alerta amarilla por “lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación”.
Cancelaciones y suspensiones
En tanto, ante el clima adverso, se reprogramó el vuelo oficial del Presidente a la ciudad de Junín, que está bajo alerta naranja por tormentas, y se cancelaron o están en vías de hacerlo eventos públicos masivos al aire libre, según destaca el sitio especializado Meteored.
Así, como informó el lunes DIB, la Oficina del Presidente (OPRA) señaló que, a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, Milei tuvo que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para este martes en Junín.
Uno de los eventos multitudinarios al aire libre que está en agenda para este martes es el partido entre Racing Club y Peñarol, por los octavos de final (vuelta) de la Copa Libertadores, a disputarse en el “Cilindro de Avellaneda”, con Racing como equipo anfitrión.
Si la tasa de caída de precipitación es por momentos muy elevada durante la tarde se podrían dar anegamientos o inundaciones en algunas zonas, y esto dificultaría o incluso impediría el traslado de los hinchas por las inmediaciones antes del evento y el acceso al estadio de fútbol. (DIB) MM
