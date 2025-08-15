Connect with us
Tibiletti confirmó que el lote investigado de fentanilo nunca se utilizó en el Hospital de Las Flores

Las Flores

Tibiletti confirmó que el lote investigado de fentanilo nunca se utilizó en el Hospital de Las Flores

En el marco de la investigación que involucra al laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo por el suministro de fentanilo contaminado con una bacteria letal, y que ya provocó 96 muertes confirmadas en todo el país, el director del Hospital Zonal de Las Flores, Dr. Juan Tibiletti, brindó tranquilidad a la comunidad local.

En diálogo con Noticias Las Flores, Tibiletti fue categórico: “No se usó nunca en el hospital ese lote de fentanilo”.

La causa, que se investiga a nivel nacional, revela que la droga adulterada fue distribuida y administrada en más de 200 hospitales de Argentina, generando una tragedia sanitaria sin precedentes. Para los investigadores, el número de fallecidos podría aumentar, lo que da cuenta de la magnitud del caso, al que algunos ya califican como el “Cromañón sanitario”.

El fentanilo es un potente analgésico opioide de uso hospitalario, administrado bajo estricta supervisión médica. La contaminación del lote investigado con una bacteria peligrosa generó un cuadro de urgencia sanitaria que encendió alarmas en todo el sistema de salud.

Desde el Hospital Zonal de Las Flores reiteraron que el insumo comprometido no fue utilizado en ningún paciente de la institución, llevando tranquilidad a la población y reforzando los protocolos de control y trazabilidad de medicamentos.

