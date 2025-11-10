Alberto Gelené: “Desde el lugar que esté, voy a seguir trabajando por Las Flores”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Esta mañana, el intendente municipal Alberto Gelené visitó los estudios de Urbana FM 92.7 y dialogó extensamente con Julio González y Laura Lopardo en Canu a la Mañana, en una entrevista atravesada por la preocupación por la situación económica, el rol del Estado y el futuro de la ciudad.



En el inicio, el jefe comunal aclaró que se encuentra en uso de licencia por razones personales, pero remarcó que eso no lo aleja de la gestión: “Sigo con el municipio en la cabeza, forma parte de mi vida y de mi relación con la comunidad”, sostuvo.

Gelené describió con crudeza el escenario financiero actual y lo comparó con la economía de cualquier hogar florense: explicó que la baja de la actividad económica redujo la coparticipación que recibe la Provincia y, en cadena, los recursos que llegan a los municipios. Aun así, destacó que el gobierno local no se resigna a dejar de prestar servicios ni a frenar obras. “Es tan difícil sostener el municipio como sostener una casa. Uno mira qué recorta, qué deja de comprar. Pero yo no me resigno a dejar de hacer obras ni de acompañar a la gente”, expresó.

En ese marco, recordó que este año se dio un aumento salarial del 32% a los trabajadores municipales contra un 22% de inflación acumulada, y que se están programando recategorizaciones que también significan mejoras en los sueldos. Admitió, sin embargo, que llegar a fin de año “va a ser muy difícil” y que el presupuesto 2026 exigirá decisiones muy cuidadosas.

También volvió a invitar a los vecinos a aprovechar la moratoria municipal para regularizar tasas, especialmente quienes tienen más de una propiedad: “Quien tiene multipropiedad tiene la obligación de estar al día. Los recursos del municipio son los que sostienen servicios, obras y ayuda social”.

El intendente dedicó buena parte de la charla a defender el rol del Estado local en áreas sensibles. Destacó las políticas de becas para estudiantes, especialmente quienes cursan carreras como Medicina, a las que definió como “una política de Estado que hay que cuidar”. Subrayó el acompañamiento municipal al deporte competitivo y social, con apoyo en transporte, alojamiento y logística para clubes y delegaciones que representan a Las Flores en distintos puntos del país. Además, remarcó la importancia de la obra pública y la infraestructura educativa, poniendo como ejemplo la reciente inversión en la Escuela Técnica, la Escuela Dante Alighieri y las obras que se vienen acompañando en distintas instituciones.

En materia habitacional, confirmó que las viviendas de los barrios de 38 y 72 unidades están en etapa final y que el objetivo es sortear los preadjudicatarios antes de fin de año. “Son 110 viviendas que significan techo propio para muchas familias florenses y también alivio en el mercado de alquiler. Es una política habitacional que venimos sosteniendo con la Provincia, incluso sin apoyo nacional”, destacó.

Gelené volvió a referirse a la inundación rural extraordinaria de 2025, a la que definió como “única en más de cien años de registros”, y valoró el trabajo del equipo vial municipal en zona rural, muchas veces incluso sábados, domingos y feriados. También explicó el episodio ocurrido en Av. Avellaneda y Ceretti, donde un camión se hundió parcialmente por un ahuecamiento del suelo generado por una pérdida de agua, y destacó la rápida intervención de ABSA y del personal municipal. Además, adelantó que viajará a Buenos Aires para avanzar con el leasing de dos motoniveladoras a través del Banco Provincia: “Las necesitamos para cuando baje el agua y haya que recomponer seriamente la red de caminos rurales”.

Consultado por los hechos ocurridos en la Escuela Normal y el robo de un transformador de la Cooperativa Eléctrica, el intendente señaló que se trata de episodios que “alertan” a una comunidad acostumbrada a vivir con niveles bajos de conflictividad, y resaltó el trabajo de la Policía Comunal y del Centro de Monitoreo. Pidió, además, colaboración ciudadana: “Cuando veamos algo raro, hay que avisar. Las cámaras ayudan, pero la participación vecinal es clave”.

Hacia el final, Gelené dejó una definición que resume su postura frente al presente y al futuro: “Siempre, desde el lugar que esté, voy a seguir pensando y trabajando por Las Flores. Lo hice antes de ser intendente, lo hice como intendente y lo voy a seguir haciendo”.

El jefe comunal cerró con un mensaje a la comunidad y a los trabajadores municipales, a quienes saludó por su día y agradeció “el esfuerzo cotidiano en un contexto muy difícil”, reafirmando que el objetivo es cuidar el empleo, sostener los servicios y seguir apostando al desarrollo de la ciudad.