Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Hockey: con las florenses Peyré y Taraborelli, la Séptima de Belgrano clasificó a cuartos del Regional “A”

Mar del Plata

Hockey: con las florenses Peyré y Taraborelli, la Séptima de Belgrano clasificó a cuartos del Regional “A”

Foto del avatar

Publicado

hace 1 minuto

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La Séptima División de Hockey Club Belgrano tuvo un arranque ideal en el Torneo Regional de Clubes “A” que se disputa en la ciudad de Mar del Plata, logrando dos importantes victorias consecutivas que les aseguraron la clasificación a los cuartos de final del certamen.

En el debut, el conjunto belgranense superó por 5-4 a Blanco y Negro, en un partido intenso y de alto ritmo. Más tarde, en el segundo compromiso de la jornada, las chicas mostraron solidez y orden para vencer por 2-0 a Cazadores de Tres Arroyos, triunfo que las ubicó entre los mejores equipos de la competencia.

El plantel cuenta con la presencia de las jugadoras florenses de El Taladro, Malena Peyré y Felicitas Taraborelli, quienes integran el equipo y participan activamente de esta destacada actuación regional.

Te puede interesar:

Las florenses jugadoras de El Taladro, Malena Peyre y Felícitas Taraborelli, disputarán el Regional Sub 14 “A” en Mar del Plata

Con estos resultados, Belgrano aseguró su lugar en la fase decisiva y este viernes a las 15:10 enfrentará a Monte Hermoso para definir el primer o segundo puesto de la zona, en un duelo que promete ser determinante de cara al resto del torneo.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.