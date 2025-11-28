Mar del Plata
Hockey: con las florenses Peyré y Taraborelli, la Séptima de Belgrano clasificó a cuartos del Regional “A”
La Séptima División de Hockey Club Belgrano tuvo un arranque ideal en el Torneo Regional de Clubes “A” que se disputa en la ciudad de Mar del Plata, logrando dos importantes victorias consecutivas que les aseguraron la clasificación a los cuartos de final del certamen.
En el debut, el conjunto belgranense superó por 5-4 a Blanco y Negro, en un partido intenso y de alto ritmo. Más tarde, en el segundo compromiso de la jornada, las chicas mostraron solidez y orden para vencer por 2-0 a Cazadores de Tres Arroyos, triunfo que las ubicó entre los mejores equipos de la competencia.
El plantel cuenta con la presencia de las jugadoras florenses de El Taladro, Malena Peyré y Felicitas Taraborelli, quienes integran el equipo y participan activamente de esta destacada actuación regional.
Con estos resultados, Belgrano aseguró su lugar en la fase decisiva y este viernes a las 15:10 enfrentará a Monte Hermoso para definir el primer o segundo puesto de la zona, en un duelo que promete ser determinante de cara al resto del torneo.
