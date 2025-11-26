Las Flores
Las florenses jugadoras de El Taladro, Malena Peyre y Felícitas Taraborelli, disputarán el Regional Sub 14 “A” en Mar del Plata
Las jugadoras de la séptima división de hockey de CAET, Malena Peyre y Felícitas Taraborelli, estarán participando del Torneo Regional de Clubes Sub 14 “A”, que se desarrollará del 27 al 30 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, representando a Hockey Club Belgrano.
El conjunto de General Belgrano integrará la Zona B, donde deberá enfrentarse a Blanco y Negro, Cazadores de Tres Arroyos y Monte Hermoso, en un grupo que promete ser de gran competitividad y muy buen nivel deportivo. El debut está programado para el jueves a las 8:30 de la mañana, momento en el que comenzará el desafío regional para las jóvenes deportistas.
Para Malena y Felícitas, jugadoras formadas en El Taladro, esta será una nueva e importante experiencia dentro de su camino deportivo, que las sigue fortaleciendo y proyectando dentro del hockey zonal y regional. Un torneo de estas características no solo representa competencia, sino también aprendizaje, crecimiento y la posibilidad de medirse con las mejores jugadoras de la categoría.
Desde la institución celebran esta oportunidad y acompañan a las dos jugadoras en una nueva vivencia que seguramente quedará marcada en su historia deportiva.
