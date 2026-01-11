Las Flores
Victoria Falasco fue convocada a Las Leonas para iniciar el 2026 con la Pro League
Victoria Falasco fue convocada al seleccionado argentino de hockey femenino, Las Leonas, para iniciar el 2026 con un nuevo desafío internacional. La jugadora integra la lista de 32 convocadas por el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ferrara, que comenzará los entrenamientos el próximo 15 de enero con vistas a la segunda ventana de la Pro League 2025-26.
Tras un 2025 cargado de logros —con la clasificación a la Copa del Mundo 2026 a través de la Pro League y la consagración continental en la Copa América—, el seleccionado nacional se prepara para una temporada exigente y repleta de objetivos. El primer compromiso del año será en Hobart, Australia, donde Las Leonas disputarán la ventana de la Pro League entre el 10 y el 15 de febrero.
En suelo australiano, el equipo argentino enfrentará a Irlanda y luego se medirá ante el seleccionado local, en el marco de la séptima temporada de la FIH Pro League, el certamen anual que reúne a la élite del hockey mundial. La presencia de Falasco en esta convocatoria representa un nuevo reconocimiento a su rendimiento y la consolida dentro del proceso del seleccionado nacional.
Hockey: Vitu Falasco, finalista del mundo con Las Leoncitas
El calendario 2026 continuará en junio con la ventana europea de la Pro League y tendrá su punto culminante entre el 15 y el 30 de agosto, cuando se dispute la Copa del Mundo 2026, la gran cita internacional del hockey. En ese camino, la convocatoria de Victoria Falasco renueva el orgullo local y la expectativa de verla defender nuevamente los colores argentinos en el máximo nivel.
