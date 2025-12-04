Las Flores
Las Leoncitas con Vitu Falasco golearon en el debut del Mundial Junior
comenzaron la Copa del Mundo en Santiago de Chile con un 13 a 0 ante Zimbabue
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La encargada de romper el cero fue Catalina Stamati que abrió el marcador a los siete minutos con un tremendo revés cruzado al primer palo. A los 12’ un centro de Persoglia habiilitó a Lourdes Pisthon que desvió frente a la arquera y puso el 2 a 0.
Al comienzo del segundo cuarto, un penal para Argentina le permitió a Pilar Pisthon anotar y establecer el 3 a 0 hasta el entretiempo.
La arquera de Zimbabue fue clave para que la brecha no sea más amplia hasta ese momento pero en algunos casos no puso hacer mucho. A los 40’, y en el corto N°11, Milgaros Alastra logró marcar el primero personal y el cuarto del equipo albiceleste. A los 43’, otra vez la menor de la Pisthon apareció para transformar un rebote en otro tanto. Y a falta de 30” para cerrar el tercero, un centro de Falasco la dejó a Sol Guignet bien parada para poner el palo y cambiar la trayectoria de la bocha y poner el 6 a 0.
La Cancha Municipal será sede de las Finales de Cuenca del Salado: un hito para el Hockey de El Taladro y la ciudad
En el último cuarto, nuevamente una arrastrada de Alastra le dio un gol más a Argentina a los 49’ y un minuto después, un desvió de Sol Guignet tras una arrastrada de Juana Castellaro en un córner, puso el 8 a 0. Chiara Ambrosini, otra vez de córner, dejó todo en 9 a 0, la rosarina Delfina Persoglia anotó el décimo. Y no iba a quedar ahí. A falta de seis minutos, otra vez la jugadora de Ferro, Ambrosini, la tiró fuerte a la red de jugada fija y llegó a 11 .
Lourdes Pisthon quería el hat-trick y lo consiguió a falta de tres minutos, y Ambrosini también: a falta de dos, de su especialidad, arrastrada, la clavó en un ángulo y llegó al tercero personal al 13° del equipo para ahora sí, finalizar la cuenta.
Argentina formó con: Mercedes Artola, Pilar Pisthon, Chiara Ambrosini, Juana Castellaro, Victoria Falasco, Milagros Di Santo, Carmen Pucheta, Alastra Milagros, Zoe Díaz, Catalina Stamati, Lara Casas. Suplentes: Lucía Ladrón de Guevera, Lourdes Pisthon, Sol Olalla, Emma Knobl, Delfina Persoglia, Máxima Duportal. DT: Juan Martín López.
El próximo partido será el jueves 4 a las 20:15 hs, ante Bélgica, el rival más duro del Grupo. Cerrará con Gales a la misma hora, el sábado 6. Podés ver todo el torneo por Disney+ Plan Premium.
Se trata del primer Mundial con 24 equipos (seis grupos de cuatro países). Clasificarán a cuartos de final los primeros de cada zona y los dos mejores segundos.
La Iglesia Conectados con el Cielo celebra sus 50 años con una gran fiesta abierta a toda la comunidad
Consejo Escolar: cobertura de un cargo de auxiliar
“La realidad es durísima”: Fulvia Condorí y Maura Andrade alertaron sobre la crítica situación de las personas con discapacidad
Se presentó oficialmente el segundo encuentro internacional Las Flores Tattoo Expo 2025
Las Leoncitas con Vitu Falasco golearon en el debut del Mundial Junior
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras