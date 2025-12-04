Las Leoncitas con Vitu Falasco golearon en el debut del Mundial Junior

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La encargada de romper el cero fue Catalina Stamati que abrió el marcador a los siete minutos con un tremendo revés cruzado al primer palo. A los 12’ un centro de Persoglia habiilitó a Lourdes Pisthon que desvió frente a la arquera y puso el 2 a 0.

Al comienzo del segundo cuarto, un penal para Argentina le permitió a Pilar Pisthon anotar y establecer el 3 a 0 hasta el entretiempo.

La arquera de Zimbabue fue clave para que la brecha no sea más amplia hasta ese momento pero en algunos casos no puso hacer mucho. A los 40’, y en el corto N°11, Milgaros Alastra logró marcar el primero personal y el cuarto del equipo albiceleste. A los 43’, otra vez la menor de la Pisthon apareció para transformar un rebote en otro tanto. Y a falta de 30” para cerrar el tercero, un centro de Falasco la dejó a Sol Guignet bien parada para poner el palo y cambiar la trayectoria de la bocha y poner el 6 a 0.

En el último cuarto, nuevamente una arrastrada de Alastra le dio un gol más a Argentina a los 49’ y un minuto después, un desvió de Sol Guignet tras una arrastrada de Juana Castellaro en un córner, puso el 8 a 0. Chiara Ambrosini, otra vez de córner, dejó todo en 9 a 0, la rosarina Delfina Persoglia anotó el décimo. Y no iba a quedar ahí. A falta de seis minutos, otra vez la jugadora de Ferro, Ambrosini, la tiró fuerte a la red de jugada fija y llegó a 11 .

Lourdes Pisthon quería el hat-trick y lo consiguió a falta de tres minutos, y Ambrosini también: a falta de dos, de su especialidad, arrastrada, la clavó en un ángulo y llegó al tercero personal al 13° del equipo para ahora sí, finalizar la cuenta.

Argentina formó con: Mercedes Artola, Pilar Pisthon, Chiara Ambrosini, Juana Castellaro, Victoria Falasco, Milagros Di Santo, Carmen Pucheta, Alastra Milagros, Zoe Díaz, Catalina Stamati, Lara Casas. Suplentes: Lucía Ladrón de Guevera, Lourdes Pisthon, Sol Olalla, Emma Knobl, Delfina Persoglia, Máxima Duportal. DT: Juan Martín López.

El próximo partido será el jueves 4 a las 20:15 hs, ante Bélgica, el rival más duro del Grupo. Cerrará con Gales a la misma hora, el sábado 6. Podés ver todo el torneo por Disney+ Plan Premium.

Se trata del primer Mundial con 24 equipos (seis grupos de cuatro países). Clasificarán a cuartos de final los primeros de cada zona y los dos mejores segundos.