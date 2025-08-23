Las Flores
Orgullo florense: Paz Dorronsoro quedó entre las siente mejores del país en el Nacional Absoluto de Patín
En la jornada de ayer, la talentosa patinadora florense Paz Dorronsoro consiguió un logro histórico al ubicarse en el 7º lugar del Campeonato Nacional Absoluto de Patín, desarrollado en el velódromo Vicente Chancay de la provincia de San Juan.
Este certamen, considerado uno de los más exigentes del calendario, reúne únicamente a las mejores exponentes del patinaje artístico argentino: acceden las diez atletas mejor posicionadas en el Torneo Apertura y las diez destacadas en el Torneo Clausura. Es decir, se trata de una competencia de élite, donde solo tienen espacio quienes demostraron un nivel sobresaliente a lo largo del año.
La representante del Club Juventud Deportiva de Las Flores aseguró su plaza tras obtener el Subcampeonato en Córdoba, lo que le permitió ganarse un lugar entre las grandes protagonistas del torneo. Con tan solo 14 años, Paz no solo compitió de igual a igual frente a patinadoras de mayor experiencia, sino que además logró quedar entre las siete mejores atletas del país, un hecho que habla de su constancia, esfuerzo y proyección deportiva.
El resultado alcanzado no es producto del azar, sino del compromiso y la disciplina que la joven florense sostiene en cada entrenamiento, acompañado del apoyo incondicional de su familia, su club y su equipo técnico.
Sin dudas, este nuevo paso marca el inicio de una prometedora carrera para Paz Dorronsoro, quien ya se perfila como una de las grandes promesas del patinaje argentino.
