Las Flores
Las Flores se promocionó en ExpoTan 2025
Junto a más de 20 municipios que mostraron su potencial productivo, industrial, turístico y cultural.
La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, estuvo presente en la 53° edición de Expotan 2025, junto a más de 20 municipios que mostraron su potencial productivo, industrial, turístico y cultural.
El secretario de la mencionada área, Cristian Chiodini; el director de Comercio, Industria, Emprendedorismo y Empleo, Pablo Aranda y la representante de la Administración del Sector Industrial Planificado, Silvina Martínez, participaron de un encuentro que tuvo como anfitrión al Municipio de Tandil con referentes de Secretarías de Producción de diferentes Municipios de la zona, a los efectos de intercambiar ideas acerca de proyectos regionales en el campo de la industria, del turismo, de la producción agropecuaria, del agregado de valor, entre otros.
La presencia de cada distrito no solo amplía la diversidad de la feria, sino que fortalece la idea de Expotan como un espacio de articulación regional en el que confluyen el sector público, el privado y la comunidad.
Así, a lo largo de los tres días, con una amplia representación territorial, Expotan se proyecta año a año como una red regional que potencia el crecimiento conjunto, integrando municipios y sectores en un espacio común de trabajo y proyección.
El Municipio de Las Flores agradece por el acompañamiento y la participación en la Expo a Carla Maliani, emprendimiento “Puntaditas lf”; Natalia Maliani con su emprendimiento “Amatista Ser Natural” y a Mauricio Propato de “Bodega La Blanqueada”.
