Las Flores presente en la 31° asamblea ordinaria del Consejo Provincial del Turismo
El secretario de Producción, Cristian Chiodini, junto al equipo de Turismo, participó en la 31° Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial del Turismo realizada en Chascomús.
El encuentro fue encabezado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. También estuvo presente con una participación activa el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.
La Asamblea tuvo como eje analizar la situación del turismo en la provincia frente a los desafíos económicos que atraviesa el país. Además, el gobernador analizó el impacto de la coyuntura económica en el sector.
También se abordó la exitosa experiencia de la Feria Internacional del Turismo con resultados muy satisfactorios para Las Flores.
De la asamblea participaron más de un centenar de referentes del sector turístico, tanto del ámbito público como del privado, así como intendentes de distintas localidades turísticas y representantes gremiales.
