Las Flores tiene un 2% de su superficie territorial en manos de personas o empresas extranjeras

Un reciente informe elaborado por investigadores del Observatorio de Tierras, integrado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET, reveló datos sobre la propiedad rural en el partido de Las Flores.

Según el estudio, que se desprende de un mapa interactivo sobre la extranjerización de tierras en Argentina, un total de 6.429,05 hectáreas del distrito están actualmente en manos de personas o empresas extranjeras, lo que representa aproximadamente el 2% de la superficie territorial total de Las Flores.

El análisis, que permite visualizar de manera geográfica y estadística la distribución de la propiedad rural, ubica a Las Flores dentro de los distritos con menor proporción de tierras extranjerizadas en la provincia de Buenos Aires, por debajo de ejemplos como Olavarría —que registra un 4% del territorio bajo dominio foráneo— y otras jurisdicciones con porcentajes más altos.

Los investigadores destacaron que este tipo de relevamientos aportan una herramienta valiosa para debates locales sobre la tenencia de la tierra, la producción agrícola y la política de desarrollo rural. Además, brindan mayor transparencia en un tema que a nivel nacional ha sido objeto de discusión respecto de los límites legales y la soberanía territorial.