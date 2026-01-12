Las Flores
Las Flores tiene un 2% de su superficie territorial en manos de personas o empresas extranjeras
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Un reciente informe elaborado por investigadores del Observatorio de Tierras, integrado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET, reveló datos sobre la propiedad rural en el partido de Las Flores.
Según el estudio, que se desprende de un mapa interactivo sobre la extranjerización de tierras en Argentina, un total de 6.429,05 hectáreas del distrito están actualmente en manos de personas o empresas extranjeras, lo que representa aproximadamente el 2% de la superficie territorial total de Las Flores.
El análisis, que permite visualizar de manera geográfica y estadística la distribución de la propiedad rural, ubica a Las Flores dentro de los distritos con menor proporción de tierras extranjerizadas en la provincia de Buenos Aires, por debajo de ejemplos como Olavarría —que registra un 4% del territorio bajo dominio foráneo— y otras jurisdicciones con porcentajes más altos.
El clima refresca en Las Flores tras ola de calor extrema
Los investigadores destacaron que este tipo de relevamientos aportan una herramienta valiosa para debates locales sobre la tenencia de la tierra, la producción agrícola y la política de desarrollo rural. Además, brindan mayor transparencia en un tema que a nivel nacional ha sido objeto de discusión respecto de los límites legales y la soberanía territorial.
Lagunas bonaerenses en alerta «roja» por cianobacterias
La Provincia prorrogó medida para policías retirados que reingresan al Estado
Incendio en Planta de Tratamiento de Residuos: Trabajos en conjunto para controlarlo
Bomberos Voluntarios controlaron un incendio de pastos y malezas en la zona del Canal 11
Las ventas minoristas pyme bajaron 5,2% interanual en diciembre
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras