Maximiliano Suescun en Urbana FM 92.7: “Queremos representar al interior productivo con una mirada distinta para la Provincia”

El intendente de Rauch y candidato a senador por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Suescun, visitó los estudios de Urbana FM 92.7 y dialogó con Julio González y Laura Lopardo en Canú a la Mañana.

En el marco de la campaña legislativa hacia las elecciones del próximo 7 de septiembre, Suescun presentó las propuestas del espacio Somos Buenos Aires, un frente integrado por el radicalismo, el socialismo, la Coalición Cívica-ARI y sectores del justicialismo no kirchnerista.

“Esta es una campaña corta, en una sección muy diversa con 27 distritos que tienen mar, sierras, agricultura, ganadería, turismo y puertos. Es una gran oportunidad para hablar de los problemas reales de los bonaerenses y no de peleas vacías de contenido”, expresó.

Una voz para el interior bonaerense

El candidato sostuvo que su propuesta busca llevar al Senado provincial la voz del interior productivo. “Queremos una Provincia que se mire desde abajo hacia arriba, con autonomía municipal y descentralización de recursos. Cada peso invertido en un gobierno local rinde el doble porque se decide al lado de los vecinos”, afirmó.

En ese sentido, planteó la necesidad de una nueva ley de coparticipación, mejoras en el transporte escolar y mayor agilidad en la gestión de escrituras. “La política tiene que prestigiarse desde el territorio, caminando, escuchando y transformando la vida de los vecinos”, agregó.

Críticas a IOMA y a la mirada centralista

Suescun se refirió también a la situación de la obra social provincial: “IOMA no funciona y se le paga a los hospitales municipales un tercio de lo que se le paga a un privado. Es injusto, porque el hospital público es el que está cuando nadie más está”. Además, criticó la mirada “totalizadora” con la que se gobierna la Provincia: “No podemos estar todos bajo la misma receta. Lo que le pasa a Las Flores o a Rauch es distinto a lo que pasa en el Conurbano”.

Una mirada sobre la política nacional

Al ser consultado sobre la coyuntura nacional, cuestionó la falta de diálogo del actual gobierno: “Siempre se construye con el otro. Pretender gobernar solo, creyéndose el salvador, es un error grave. Los problemas del país son muy serios y se necesitan consensos”. También advirtió sobre un modelo que “apuesta a lo financiero” y que “se olvidó de las pymes y los pequeños productores que generan el 70% del empleo”.

Una lista corta con centralidad en el radicalismo

Suescun recordó que la lista de Somos Buenos Aires competirá en Las Flores en formato corto y que lo acompaña como segunda candidata Eugenia Libera, profesional de la Universidad Nacional de Mar del Plata con experiencia en innovación y emprendedurismo.

“Queremos salir de los discursos y las peleas vacías, y representar al interior productivo de la Provincia. No venimos a prometer y desaparecer, sino a estar presentes en cada uno de los 27 distritos”, concluyó.