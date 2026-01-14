Todo lo que tenés que entender sobre las Lecaps en este 2026

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Si venís siguiendo las tasas en pesos y querés opciones más “financieras” que dejar la plata quieta, es probable que hayas escuchado hablar de lecaps. En 2026, estas letras volvieron a estar muy presentes en conversaciones de ahorro e inversión porque combinan algo que en Argentina siempre interesa: una renta que se capitaliza y plazos que, muchas veces, son más manejables que los de otros instrumentos.

Qué son (y qué no son) las letras capitalizables

Las Lecaps son Letras del Tesoro en pesos cuyo rendimiento se va acumulando en el capital. Dicho en criollo: no te “pagan intereses” todos los meses como un plazo fijo tradicional, sino que el valor del instrumento incorpora esa renta a medida que pasa el tiempo hasta el vencimiento.

Eso no las convierte en una caja fuerte. Son deuda soberana y su precio puede moverse en el mercado. Por eso conviene pensarlas como una herramienta de renta fija con volatilidad posible, sobre todo cuando hay cambios fuertes de expectativas.

Capitalización: por qué importa para el rendimiento

La palabra clave es capitalización. Si la tasa es efectiva mensual capitalizable, cada mes el rendimiento se suma al capital y el cálculo “compuesto” hace su trabajo. En un contexto donde el retorno en pesos es un tema sensible, esta mecánica suele llamar la atención porque te permite proyectar un rendimiento sin necesidad de cupones periódicos.

Por qué se volvieron relevantes en 2026

Hay dos motivos que suelen explicar el interés:

Plazos y planificación: para muchas personas es más fácil invertir en instrumentos con vencimientos cercanos o medianos, donde el objetivo (renovar, pasar a otra estrategia, cubrir un gasto) se ve más claro.

para muchas personas es más fácil invertir en instrumentos con vencimientos cercanos o medianos, donde el objetivo (renovar, pasar a otra estrategia, cubrir un gasto) se ve más claro. Tasa y expectativas: cuando el mercado discute si la tasa va a subir, bajar o estabilizarse, las letras a tasa fija capitalizable se vuelven parte del debate porque su precio refleja esas expectativas.

En otras palabras: no solo importan por la renta, sino porque funcionan como termómetro del mercado de pesos.

Tres variables que conviene mirar antes de comprar

Plazo remanente y sensibilidad a la tasa

A mayor plazo, mayor sensibilidad a cambios de tasa. Si el mercado empieza a convalidar tasas más altas, los instrumentos ya emitidos pueden ajustar su precio. Si las tasas bajan, puede pasar lo contrario. Elegir un vencimiento que se alinee con tu objetivo (corto, mediano) suele ser más importante que enamorarse de una tasa.

Precio y rendimiento: lo que ves vs. lo que termina pasando

En letras y bonos, el “rendimiento” no es un número aislado: depende del precio al que entrás. Dos personas pueden comprar el mismo instrumento con días de diferencia y tener resultados distintos. Por eso, más que mirar titulares, conviene mirar el rendimiento implícito al momento de operar y entender que puede variar.

Liquidez y salida

Aunque el plan sea “ir a vencimiento”, en Argentina siempre conviene hacerse una pregunta honesta: ¿y si necesito salir antes? En instrumentos con menos volumen, esa salida puede costar más (por spread o por falta de punta). La liquidez no es glamour, es una tranquilidad.

Riesgos que suelen subestimarse

Riesgo soberano: es deuda del Estado; el contexto fiscal y político importa.

es deuda del Estado; el contexto fiscal y político importa. Riesgo de reinversión: si vas encadenando letras, el rendimiento futuro depende de las tasas disponibles cuando renueves.

si vas encadenando letras, el rendimiento futuro depende de las tasas disponibles cuando renueves. Riesgo de precio: aunque sea renta fija, el precio puede fluctuar antes del vencimiento.

Nada de esto invalida al instrumento; solo ubica la decisión en su lugar. Si tu objetivo es dormir tranquilo, el porcentaje asignado y el plazo elegido suelen ser más determinantes que la letra en sí.

Cómo se integran en una estrategia “real” de pesos

Para muchos ahorristas, las letras capitalizables funcionan como un puente: poner a trabajar pesos durante un tramo, sin irse de lleno a renta variable. En carteras más diversificadas, pueden convivir con fondos de liquidez, bonos ajustados por inflación o incluso una parte dolarizada, según el perfil.

Y como el acceso es cada vez más digital, se volvió común evaluarlas desde apps de inversión.

En 2026, la clave no pasa por adivinar la tasa perfecta, sino por usar las letras capitalizables con criterio: plazo alineado a tu objetivo, porcentaje razonable y expectativas realistas sobre volatilidad y renovación.