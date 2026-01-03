Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El clima refresca en Las Flores tras ola de calor extrema

Las Flores

El clima refresca en Las Flores tras ola de calor extrema

Después de registrar temperaturas de hasta 40 grados, este fin de semana en Las Flores traerá un clima primaveral con máximas agradables y cielo parcialmente nublado.
Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Tras una intensa ola de calor que marcó récords con temperaturas que llegaron a 40 grados en Las Flores, el fin de semana se presenta con una importante tregua en el clima. La inestabilidad y el descenso térmico serán protagonistas, trayendo un ambiente mucho más agradable para los vecinos y visitantes.

Este sábado la máxima prevista es de 22 grados con un cielo algo nublado, lo que marcará una sensación térmica más fresca comparada con los días precedentes. La nubosidad ayudará a moderar la incidencia del sol, dando lugar a una jornada templada ideal para actividades al aire libre.

Para el domingo, la temperatura ascenderá ligeramente a 25 grados, acompañado de un cielo parcialmente nublado. Estas condiciones mantienen el ambiente primaveral y confortable, alejando el calor extremo que se vivió durante la semana. Los niveles de humedad también se estabilizarán, ofreciendo un aire más fresco y menos agobiante.

Te puede interesar:

Las Flores recibirá más de $50 millones de la Provincia para cubrir gastos de los Juegos Bonaerenses

En resumen, el fin de semana en Las Flores será un respiro después del calor abrasador, con condiciones climáticas propicias para disfrutar de paseos, encuentros y actividades en exteriores sin la preocupación del intenso calor.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.