El clima refresca en Las Flores tras ola de calor extrema

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tras una intensa ola de calor que marcó récords con temperaturas que llegaron a 40 grados en Las Flores, el fin de semana se presenta con una importante tregua en el clima. La inestabilidad y el descenso térmico serán protagonistas, trayendo un ambiente mucho más agradable para los vecinos y visitantes.

Este sábado la máxima prevista es de 22 grados con un cielo algo nublado, lo que marcará una sensación térmica más fresca comparada con los días precedentes. La nubosidad ayudará a moderar la incidencia del sol, dando lugar a una jornada templada ideal para actividades al aire libre.

Para el domingo, la temperatura ascenderá ligeramente a 25 grados, acompañado de un cielo parcialmente nublado. Estas condiciones mantienen el ambiente primaveral y confortable, alejando el calor extremo que se vivió durante la semana. Los niveles de humedad también se estabilizarán, ofreciendo un aire más fresco y menos agobiante.

En resumen, el fin de semana en Las Flores será un respiro después del calor abrasador, con condiciones climáticas propicias para disfrutar de paseos, encuentros y actividades en exteriores sin la preocupación del intenso calor.