Las Flores
El clima refresca en Las Flores tras ola de calor extrema
Después de registrar temperaturas de hasta 40 grados, este fin de semana en Las Flores traerá un clima primaveral con máximas agradables y cielo parcialmente nublado.
Tras una intensa ola de calor que marcó récords con temperaturas que llegaron a 40 grados en Las Flores, el fin de semana se presenta con una importante tregua en el clima. La inestabilidad y el descenso térmico serán protagonistas, trayendo un ambiente mucho más agradable para los vecinos y visitantes.
Este sábado la máxima prevista es de 22 grados con un cielo algo nublado, lo que marcará una sensación térmica más fresca comparada con los días precedentes. La nubosidad ayudará a moderar la incidencia del sol, dando lugar a una jornada templada ideal para actividades al aire libre.
Para el domingo, la temperatura ascenderá ligeramente a 25 grados, acompañado de un cielo parcialmente nublado. Estas condiciones mantienen el ambiente primaveral y confortable, alejando el calor extremo que se vivió durante la semana. Los niveles de humedad también se estabilizarán, ofreciendo un aire más fresco y menos agobiante.
En resumen, el fin de semana en Las Flores será un respiro después del calor abrasador, con condiciones climáticas propicias para disfrutar de paseos, encuentros y actividades en exteriores sin la preocupación del intenso calor.
