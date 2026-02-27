Capital Federal
Con 15 oferentes, se realizó la apertura de sobres por la concesión de la Ruta 3 que atraviesa Las Flores
El tramo de la Ruta Nacional 3, corredor estratégico que atraviesa el distrito de Las Flores y conecta el centro de la provincia con el sur bonaerense y la Patagonia, quedó comprendido dentro del proceso de concesión impulsado por Vialidad Nacional en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones.
El organismo informó que, a través de la plataforma Contratar, se realizó la apertura de sobres para conocer las ofertas destinadas a la explotación, administración y mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales, entre los que se encuentra el denominado Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, donde está incluida la Ruta Nacional 3, vía fundamental para el tránsito diario de vecinos florenses, el transporte de cargas y la actividad productiva regional.
Qué comprende el tramo que incluye a la RN 3
El Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur tiene una extensión total de 1.325,17 kilómetros y abarca, además de la RN 3, sectores de las rutas nacionales 205 y 226, junto con las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Riccheri y Newbery. En tanto, el denominado Tramo Pampa comprende la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta el empalme con la RN 35, en la provincia de La Pampa.
El Gobierno dejará de mirar el patrimonio de quienes saquen los dólares del colchón
En total, esta etapa contempla 1.871 kilómetros de corredores nacionales ubicados en el centro del país, principalmente en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
Cómo es el proceso de licitación
Las ofertas se presentan en dos sobres:
- El primero contiene la documentación técnica y los antecedentes de los oferentes.
- El segundo incluye la propuesta económica, principalmente la tarifa de peaje que se propone aplicar.
Según se informó oficialmente, se presentaron 15 oferentes interesados en la concesión de los distintos tramos.
Impacto para Las Flores
La RN 3 es uno de los corredores más importantes que atraviesan el partido de Las Flores, no solo por el tránsito particular sino por el intenso movimiento de transporte pesado vinculado al agro, la industria y el comercio.
Desde el Gobierno Nacional señalaron que el objetivo del nuevo esquema es mejorar la conectividad y la seguridad vial en corredores fundamentales para la logística y el desarrollo productivo. En ese sentido, Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de control por resultados, buscando garantizar rutas en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio.
Asimismo, las autoridades destacaron que el modelo se implementará sin subsidios del sector público, apuntando a un sistema de gestión más eficiente para la Red Vial Nacional.
Toda la información vinculada al proceso de concesión se encuentra disponible en el sitio oficial de Vialidad Nacional, donde pueden consultarse los detalles actualizados del procedimiento.
