La inflación volvió a subir: 2,8% en diciembre, pero el acumulado de 2025 fue el más bajo en ocho años

La inflación de diciembre fue de 2,8% a nivel nacional, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con lo que alcanzó los siete meses consecutivos de alza. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, la inflación interanual alcanzó el 31,5%.

El último mes de 2025 igualó el indicador de abril, cuando justamente había sido de 2,8%. En mayo había caído a 1,5% y desde entonces fue subiendo gradualmente -2,5% en noviembre, por ejemplo- hasta casi duplicar ese número ahora.

Esta fue la última vez que la inflación se calculó con la vieja composición de la Canasta Básica, una metodología que había recibido fuertes cuestionamientos de especialistas por subvalorar el nivel de incremento de aumento de precios, y a la vez contribuir a exagerar la baja de la pobreza.

A propósito, esa Canasta Básica que mide la línea de pobreza se ubicó en $ 1.308.713,26. Eso significa que ese es el ingreso que necesitó un hogar con cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) en el AMBA para no ser pobre en el último mes del año pasado. Implica además un aumento del 4,1% respecto del mes previo y del 27,7% interanual.

“2025: LA INFLACIÓN MÁS BAJA DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS”, celebró en la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo. “El año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2”. Siempre según Caputo, “el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”.

Pocos minutos después, el presidente Javier Milei citó ese mensaje de Caputo y escribió: “Toto, el más grande”.

La inflación de diciembre

De nuevo con el índice dado a conocer este martes 13, la división que mostró el mayor incremento fue “Transporte”, con un aumento del 4%, seguida por “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que subió 3,4%. En tanto, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” tuvo una variación de 3,1% y fue una de las divisiones con mayor incidencia en el nivel general del índice. Entre los rubros con menores aumentos mensuales se ubicaron “Prendas de vestir y calzado”, con una suba del 1,1%, y “Educación”, que registró un incremento de 0,4% en diciembre.

Al analizar el comportamiento por tipo de bienes y servicios, el informe del Indec indicó que los bienes aumentaron 2,6% en diciembre, mientras que los servicios registraron una suba mayor, del 3,4%. En la comparación interanual, los servicios mostraron un incremento del 43,1%, frente al 26,5% de los bienes

Desde el enfoque de categorías, los precios regulados encabezaron las subas del mes con un aumento del 3,3%, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó 3%. En contraste, los precios estacionales registraron una variación del 0,6% en el mismo período.

En cuanto a las regiones, el nivel general del IPC mostró variaciones mensuales dispares, con registros que oscilaron entre el 2,6% y el 3,4%. En la región Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires) la inflación fue del 2,8 (coincidió con la nacional), en tanto que en la región Pampeana (Bahía Blanca, Concordia, Córdoba, Gran La Plata, Mar del Plata, Paraná, Rafaela, Río Cuarto, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Santa Rosa, Tandil, Villa María y Zárate), fue del 2,9%.