Las Flores
Alberto Gelené: “Voy a seguir trabajando por Las Flores desde el lugar que me esté”
El intendente Alberto Gelené confirmó que fue convocado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis para incorporarse al Ministerio de Infraestructura bonaerense. Asumirá una función estratégica vinculada al manejo de las cuencas hídricas de la provincia y, en los próximos días, dejará la conducción del Municipio, que quedará a cargo de Fabián Blanstein.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, confirmó este viernes en conferencia de prensa que dejará su cargo al frente del Municipio para asumir una nueva función dentro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, tras ser convocado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis.
El anuncio fue realizado en el Salón Rojo del Palacio Municipal, donde Gelené explicó los motivos de la decisión, el contexto en el que se dio la convocatoria y el rol que ocupará a partir de los próximos días, en un área clave vinculada al manejo integral del recurso hídrico.
Según detalló, su incorporación se da en un momento especialmente sensible para la provincia, atravesado por la crisis hídrica, los eventos climáticos extremos y la necesidad de avanzar en obras estructurales que permitan prevenir inundaciones, mitigar sequías y planificar políticas de largo plazo. En ese marco, estará al frente de una unidad de coordinación de todas las cuencas de la provincia, tanto provinciales como interjurisdiccionales, que incluyen ríos compartidos con Santa Fe, La Pampa y Río Negro.
Fabián Blanstein: “El desafío es seguir construyendo una ciudad mejor, entre todos”
Gelené señaló que la convocatoria responde a su formación profesional y experiencia técnica, y recordó que a lo largo de su trayectoria fue llamado en distintas oportunidades para cumplir funciones similares, tanto durante gestiones provinciales anteriores como en momentos críticos vinculados a inundaciones. En esta ocasión, explicó, decidió aceptar el desafío tras años de priorizar la gestión local.
Durante la conferencia, el jefe comunal remarcó que su decisión implica cerrar una etapa al frente del Municipio de Las Flores, una institución a la que definió como parte de su vida personal y profesional, recordando que antes de ser intendente fue trabajador municipal. En ese sentido, agradeció a los vecinos, a los trabajadores municipales, a su equipo de gestión y especialmente a su familia, a quienes reconoció por el acompañamiento durante todos estos años.
Asimismo, confirmó que en los próximos días se producirá el traspaso de la intendencia a Fabián Blanstein, a quien destacó por su honestidad, compromiso y capacidad, asegurando que deja la conducción del Municipio en manos de una persona con vocación de servicio y profundo conocimiento de la gestión pública.
Finalmente, Gelené aseguró que continuará trabajando y acompañando a Las Flores desde el nuevo lugar que ocupará en el gobierno provincial, reafirmando su compromiso con las políticas de Estado, el desarrollo territorial y el bien común, principios que —según expresó— guiaron toda su trayectoria en la función pública.
Alberto Gelené fue convocado por la Provincia y asumiría un nuevo cargo en el Ministerio de Infraestructura
Allanan domicilio en Las Flores por abigeato y secuestran carne robada
Contundente: Encuesta revela descontento con la Liga de Comercio en Las Flores
Tragedia en Olavarría: un incendio en un geriátrico dejó dos muertos y 37 heridos
El Castillo, el histórico edificio de Cañuelas, será un polo judicial
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras