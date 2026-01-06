Alberto Gelené: “Voy a seguir trabajando por Las Flores desde el lugar que me esté”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, confirmó este viernes en conferencia de prensa que dejará su cargo al frente del Municipio para asumir una nueva función dentro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, tras ser convocado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis.

El anuncio fue realizado en el Salón Rojo del Palacio Municipal, donde Gelené explicó los motivos de la decisión, el contexto en el que se dio la convocatoria y el rol que ocupará a partir de los próximos días, en un área clave vinculada al manejo integral del recurso hídrico.

Según detalló, su incorporación se da en un momento especialmente sensible para la provincia, atravesado por la crisis hídrica, los eventos climáticos extremos y la necesidad de avanzar en obras estructurales que permitan prevenir inundaciones, mitigar sequías y planificar políticas de largo plazo. En ese marco, estará al frente de una unidad de coordinación de todas las cuencas de la provincia, tanto provinciales como interjurisdiccionales, que incluyen ríos compartidos con Santa Fe, La Pampa y Río Negro.

Gelené señaló que la convocatoria responde a su formación profesional y experiencia técnica, y recordó que a lo largo de su trayectoria fue llamado en distintas oportunidades para cumplir funciones similares, tanto durante gestiones provinciales anteriores como en momentos críticos vinculados a inundaciones. En esta ocasión, explicó, decidió aceptar el desafío tras años de priorizar la gestión local.

Durante la conferencia, el jefe comunal remarcó que su decisión implica cerrar una etapa al frente del Municipio de Las Flores, una institución a la que definió como parte de su vida personal y profesional, recordando que antes de ser intendente fue trabajador municipal. En ese sentido, agradeció a los vecinos, a los trabajadores municipales, a su equipo de gestión y especialmente a su familia, a quienes reconoció por el acompañamiento durante todos estos años.

Asimismo, confirmó que en los próximos días se producirá el traspaso de la intendencia a Fabián Blanstein, a quien destacó por su honestidad, compromiso y capacidad, asegurando que deja la conducción del Municipio en manos de una persona con vocación de servicio y profundo conocimiento de la gestión pública.

Finalmente, Gelené aseguró que continuará trabajando y acompañando a Las Flores desde el nuevo lugar que ocupará en el gobierno provincial, reafirmando su compromiso con las políticas de Estado, el desarrollo territorial y el bien común, principios que —según expresó— guiaron toda su trayectoria en la función pública.