Las Flores
Aprehenden a dos sujetos en diferentes intervenciones por agresiones, amenazas, resistencia a la autoridad y daños
APREHENDIDO POR AGREDIR Y AMENAZAR A UN VECINO EN LAS FLORES.
El día 10 de agosto de 2025, en horas de la noche, personal policial se constituyó en la intersección de calles Martín Fierro y Lucangioli, en esta ciudad, tras recibir un llamado de alerta. En el lugar se procedió a la aprehensión de un hombre de (27) años, quien al momento de ser identificado, ofreció resistencia mediante forcejeos con el personal interviniente.
Previo al arribo policial, el aprehendido habría golpeado en el rostro y amenazado de muerte a otro ciudadano. Posteriormente, se estableció que en la jornada previa el mismo sujeto ya lo había amenazado, rompiendo una botella e intentando agredirlo físicamente.
La víctima fue examinada por personal médico, constatándose edema en el dorso de la nariz con restos hemáticos. Asimismo, manifestó su voluntad de instar la acción penal.
El imputado fue trasladado y alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia por los delitos de Resistencia a la autoridad, Amenazas agravadas y Lesiones leves.
APREHENDIDO POR DESOBEDIENCIA, DAÑOS Y LESIONES LEVES EN LAS FLORES.
En la madrugada del 11 de agosto de 2025, personal policial se constituyó en un domicilio ubicado en calle Alsina, de esta ciudad, tras un llamado de alerta. En el lugar, se procedió a la aprehensión de un masculino de (30) años, quien egresaba del inmueble y al ser interceptado, no acató las órdenes de los uniformados, presentando además prendas de vestir rasgadas y cortes en el dorso de ambas manos.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, el agresor lo habría golpeado en el rostro, aunque la misma no instó acción penal. Por su parte, el propietario del inmueble, denunció que el aprehendido ocasionó daños en cristales de ocho ventanas, reposeras y macetas.
El mismo fue trasladado y alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, siendo notificado de la formación de la causa por los delitos de Desobediencia en flagrancia, Daño y Lesiones leves, conforme al Artículo 60 del C.P.P., quedando a disposición de la justicia.
