Saladillo

Choque en Ruta 205: un auto se incrustó debajo de un acoplado y dos personas fueron hospitalizadas en Saladillo

Un grave siniestro vial se registró anoche sobre la Ruta Nacional N° 205, a la altura de la ciudad de Saladillo, y dejó como saldo dos personas hospitalizadas con heridas de consideración.
Publicado

hace 2 minutos

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas, en el kilómetro 220, en inmediaciones del Canal 16. Por causas que aún son materia de investigación, un automóvil Toyota Corolla de color blanco impactó violentamente contra la parte trasera de un acoplado, quedando incrustado debajo de los ejes del mismo.

Como consecuencia del fuerte choque, dos hombres que se desplazaban en el vehículo menor debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Dr. Posadas de Saladillo, donde recibieron atención médica debido a las lesiones sufridas.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia y personal policial, quienes realizaron las tareas de asistencia, ordenamiento del tránsito y las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes.

Fuente: Ahora Saladillo

Temas:
