Ruta Nacional N° 3: incendio de camión en cercanías a Pardo terminó con pérdidas totales

Ruta Nacional N° 3: incendio de camión en cercanías a Pardo terminó con pérdidas totales

hace 10 horas

Finalizando la noche de este sábado, a las 22:42 horas, los Bomberos Voluntarios fueron convocados mediante sirena pública a raíz del incendio de un camión sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 226, en cercanías a la localidad de Pardo.

Dos dotaciones se dirigieron de inmediato al lugar del siniestro para combatir las llamas, mientras que también acudió un móvil del Comando de Prevención Rural (C.P.R.), colaborando con el operativo y garantizando la seguridad en la zona.

No obstante, y pese a la rápida intervención de los servidores públicos, la considerable distancia hasta el sitio del hecho dificultó las tareas iniciales, lo que permitió que el fuego avanzara con intensidad. Como consecuencia, las llamas consumieron por completo el rodado, registrándose pérdidas totales. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, limitándose el episodio a importantes daños materiales.

