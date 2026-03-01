Las Flores
Ruta Nacional N° 3: incendio de camión en cercanías a Pardo terminó con pérdidas totales
Finalizando la noche de este sábado, a las 22:42 horas, los Bomberos Voluntarios fueron convocados mediante sirena pública a raíz del incendio de un camión sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 226, en cercanías a la localidad de Pardo.
Dos dotaciones se dirigieron de inmediato al lugar del siniestro para combatir las llamas, mientras que también acudió un móvil del Comando de Prevención Rural (C.P.R.), colaborando con el operativo y garantizando la seguridad en la zona.
No obstante, y pese a la rápida intervención de los servidores públicos, la considerable distancia hasta el sitio del hecho dificultó las tareas iniciales, lo que permitió que el fuego avanzara con intensidad. Como consecuencia, las llamas consumieron por completo el rodado, registrándose pérdidas totales. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, limitándose el episodio a importantes daños materiales.
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras