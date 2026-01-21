Las Flores
Temporada 2026: Nuevas tarifas del Camping del Parque Plaza Montero
El Camping del Parque Plaza Montero presentó las tarifas para la temporada 2026, con valores diferenciados según el uso del predio y beneficios especiales para menores, jubilados, personas con discapacidad y grupos scout.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Con la llegada del verano, el Camping del Parque Plaza Montero se consolida una vez más como una de las principales opciones para disfrutar del aire libre, la naturaleza y el descanso en la ciudad. Desde el área de Turismo se dieron a conocer las tarifas correspondientes a la temporada 2026, junto con una serie de beneficios pensados para que más vecinos y visitantes puedan acceder a este espacio emblemático.
El camping ofrece una amplia variedad de servicios, entre ellos parrillas, fogones, duchas con agua caliente, baños, sectores de acampe, espacios para casas rodantes, motorhomes y una zona destinada a emprendedores, carros gastronómicos y juegos inflables.
Entre los beneficios vigentes se destaca que los menores de hasta 11 años ingresan de manera gratuita, mientras que las personas con discapacidad abonan únicamente el ingreso del vehículo, presentando el certificado correspondiente. Además, jubilados y pensionados cuentan con un 40% de descuento en el valor diario, al igual que los grupos scout, quienes también acceden a una bonificación especial con acreditación.
Gran convocatoria y aplausos en la segunda edición de la Expo Fiesta 80’s en el Parque Plaza Montero
Las tarifas diarias incluyen diferentes opciones según el uso del predio, como el acampe con carpa, la instalación de casas rodantes o motorhomes, el uso de parrillas y fogones, duchas de agua caliente y espacios específicos para emprendedores y carros gastronómicos. Los valores completos se encuentran detallados en las placas informativas difundidas oficialmente.
Tarifas vigentes – Temporada 2026
- Acampante con carpa (por día): $7.000 (incluye uso de parrillas, duchas, baños y servicios del parque) ▪ Menores de hasta 11 años: sin cargo ▪ Personas con discapacidad: abonan solo el vehículo (con certificado)
- Uso de parrillas y fogones (sin abonar acampe): $6.000 por día
- Uso de duchas de agua caliente (sin abonar acampe): $6.000 por día
- Casa rodante (1 o 2 ejes), remolques y uso del stud: $15.000 por día
- Motorhome: $20.000 por día
- Abono diario de juegos inflables, peloteros y gazebos: $15.000
- Abono diario de carros gastronómicos: $15.000
- Uso del espacio de la Red de Emprendedores: $7.000 por día
Beneficios especiales
- Jubilados y pensionados: 40% de descuento en el valor diario (con acreditación)
- Grupos Scout: 40% de descuento en el cargo diario (con acreditación)
Desde la organización invitan a la comunidad y a quienes visitan Las Flores a disfrutar del camping y de un entorno natural ideal para compartir en familia o con amigos, en un espacio cuidado y preparado para vivir el verano al máximo.
Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al (02244) 426-032.
Mediodía con doble salida de Bomberos: incendio de pastos y rescate de un gato de un árbol
Temporada 2026: Nuevas tarifas del Camping del Parque Plaza Montero
Bomberos acudieron al rescate de un perro en Rivadavia y Alem
La Justicia le ordenó al Gobierno cumplir la emergencia en discapacidad o aplicará multas
ARBA lanzó un nuevo plan de pagos para regularizar deudas impositivas en la Provincia
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras