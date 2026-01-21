Temporada 2026: Nuevas tarifas del Camping del Parque Plaza Montero

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Con la llegada del verano, el Camping del Parque Plaza Montero se consolida una vez más como una de las principales opciones para disfrutar del aire libre, la naturaleza y el descanso en la ciudad. Desde el área de Turismo se dieron a conocer las tarifas correspondientes a la temporada 2026, junto con una serie de beneficios pensados para que más vecinos y visitantes puedan acceder a este espacio emblemático.

El camping ofrece una amplia variedad de servicios, entre ellos parrillas, fogones, duchas con agua caliente, baños, sectores de acampe, espacios para casas rodantes, motorhomes y una zona destinada a emprendedores, carros gastronómicos y juegos inflables.

Entre los beneficios vigentes se destaca que los menores de hasta 11 años ingresan de manera gratuita, mientras que las personas con discapacidad abonan únicamente el ingreso del vehículo, presentando el certificado correspondiente. Además, jubilados y pensionados cuentan con un 40% de descuento en el valor diario, al igual que los grupos scout, quienes también acceden a una bonificación especial con acreditación.

Las tarifas diarias incluyen diferentes opciones según el uso del predio, como el acampe con carpa, la instalación de casas rodantes o motorhomes, el uso de parrillas y fogones, duchas de agua caliente y espacios específicos para emprendedores y carros gastronómicos. Los valores completos se encuentran detallados en las placas informativas difundidas oficialmente.

Tarifas vigentes – Temporada 2026

Acampante con carpa (por día): $7.000 (incluye uso de parrillas, duchas, baños y servicios del parque) ▪ Menores de hasta 11 años: sin cargo ▪ Personas con discapacidad: abonan solo el vehículo (con certificado)

$7.000 (incluye uso de parrillas, duchas, baños y servicios del parque) ▪ Menores de hasta 11 años: ▪ Personas con discapacidad: (con certificado) Uso de parrillas y fogones (sin abonar acampe): $6.000 por día

$6.000 por día Uso de duchas de agua caliente (sin abonar acampe): $6.000 por día

$6.000 por día Casa rodante (1 o 2 ejes), remolques y uso del stud: $15.000 por día

$15.000 por día Motorhome: $20.000 por día

$20.000 por día Abono diario de juegos inflables, peloteros y gazebos: $15.000

$15.000 Abono diario de carros gastronómicos: $15.000

$15.000 Uso del espacio de la Red de Emprendedores: $7.000 por día

Beneficios especiales

Jubilados y pensionados: 40% de descuento en el valor diario (con acreditación)

40% de descuento en el valor diario (con acreditación) Grupos Scout: 40% de descuento en el cargo diario (con acreditación)

Desde la organización invitan a la comunidad y a quienes visitan Las Flores a disfrutar del camping y de un entorno natural ideal para compartir en familia o con amigos, en un espacio cuidado y preparado para vivir el verano al máximo.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al (02244) 426-032.