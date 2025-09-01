Las Flores
Juegos Bonaerenses 2025: Clasificados a la final de Mar del Plata en cultura
En el marco de la Etapa Regional de Juegos Bonaerenses edición 2025 que se llevó a cabo hoy viernes 29 en la ciudad de Bolívar, Las Flores obtuvo la clasificación en distintas disciplinas culturales, un hecho que alegró a la nutrida delegación que, en horas tempranas, viajó a cumplimentar con la zona de competencia que colocó a los ganadores florenses en la ciudad de Mar del Plata.
Clasificaron para la instancia final provincial que se disputará del 12 al 17 de octubre en la “ciudad feliz”: en la disciplina Malambo Sub 18, Bautista Bassi; en Danzas Folklóricas Sub 18, Ariadna Pedernera y Tomás Davant; en Danzas Folklóricas Adultos Mayores, Alejandra Coda y José Orlando; en Cocina Plato Principal Sub 18, Juan Cruz Fernández y en Pintura Sub 18. Renata Bullilaqui.
