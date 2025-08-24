Las Flores
Cristian Cardozo en Las Flores: «sabemos que el deporte es mucho más que juego: es salud, inclusión, comunidad y futuro»
El subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires fortalece el deporte en nuestra ciudad con entrega de material a clubes y nuevos compromisos
El subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, visitó Las Flores junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y compartió una intensa jornada vinculada al fortalecimiento del deporte local.
La visita comenzó con un encuentro con deportistas destacados del municipio, donde se escucharon experiencias, historias de esfuerzo y la pasión que cada uno pone en el día a día de su disciplina. “El deporte es mucho más que juego: es salud, inclusión, comunidad y futuro”, expresó el funcionario.
Uno de los momentos más importantes de la jornada fue la entrega de material deportivo para los clubes y deportistas de la región, con el objetivo de que continúen creciendo y desarrollándose en mejores condiciones.
Además, Cardozo se comprometió a impulsar capacitaciones en diversas disciplinas y garantizar un acompañamiento permanente, reafirmando la decisión de trabajar en conjunto con el municipio de Las Flores. “Creemos que un Estado presente es el que abre caminos y multiplica oportunidades”, señaló.
La jornada concluyó con un recorrido por el Natatorio Municipal “Hugo Mauro” y la cancha de hockey, junto a vecinos y vecinas, donde se reafirmó que el deporte es una herramienta clave para el desarrollo comunitario en toda la provincia.
