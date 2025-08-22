Las Flores
El subsecretario de Deportes bonaerense arriba hoy a Las Flores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En el día de hoy, la ciudad de Las Flores recibirá la visita del subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo.
La presencia del funcionario provincial forma parte de una agenda de trabajo vinculada al impulso y acompañamiento de las políticas deportivas en el distrito, reforzando el compromiso de la Provincia con el desarrollo de actividades y programas que fomenten la inclusión, la participación y el crecimiento del deporte en la comunidad.
Acompañamiento a productores de chacinados: importante encuentro con el Ministro Rodriguez
El subsecretario de Deportes bonaerense arriba hoy a Las Flores
Se realizarán las capacitaciones presenciales en Las Flores para autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas provinciales
Continúan los trabajos de ensanchamiento en la Avenida Abel Guaresti
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras