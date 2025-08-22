Connect with us
El subsecretario de Deportes bonaerense arriba hoy a Las Flores

Las Flores

El subsecretario de Deportes bonaerense arriba hoy a Las Flores

Publicado

hace 6 horas

-

0
En el día de hoy, la ciudad de Las Flores recibirá la visita del subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo.

La presencia del funcionario provincial forma parte de una agenda de trabajo vinculada al impulso y acompañamiento de las políticas deportivas en el distrito, reforzando el compromiso de la Provincia con el desarrollo de actividades y programas que fomenten la inclusión, la participación y el crecimiento del deporte en la comunidad.

