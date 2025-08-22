El subsecretario de Deportes bonaerense arriba hoy a Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el día de hoy, la ciudad de Las Flores recibirá la visita del subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo.

La presencia del funcionario provincial forma parte de una agenda de trabajo vinculada al impulso y acompañamiento de las políticas deportivas en el distrito, reforzando el compromiso de la Provincia con el desarrollo de actividades y programas que fomenten la inclusión, la participación y el crecimiento del deporte en la comunidad.