El impacto de la política económica nacional en los pueblos del interior

En estos días, caminando por distintos sectores , uno empieza a escuchar lo mismo en distintos locales: “no se vende como antes”, “la gente entra, mira y no compra”, “no podemos competir con los precios de afuera”. No es una sensación aislada. Es una preocupación concreta.

Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa un modelo económico de apertura comercial, desregulación y reducción del rol del Estado, en pueblos como el nuestro el impacto se siente en la escala más pequeña: el mostrador, la caja registradora, el taller, el pequeño emprendimiento familiar.

El planteo oficial es claro: más competencia, menos intervención, libertad de mercado. En teoría, eso debería mejorar precios y eficiencia. Pero en la práctica, cuando la apertura de importaciones es rápida y sin protección para la industria local, la competencia no siempre es pareja.

En el último año, las importaciones de algunos rubros como el textil crecieron fuertemente, mientras miles de pymes cerraron en todo el país y se perdieron cientos de miles de empleos formales, pasó en Las Flores con el despido de cientos de trabajadores, muchos se transformaron en emprendedores, hoy luchan de forma desigual contra las importadoras.

No solo es el negocio chino que entró a la ciudad, son los propios importadores Florenses.

No son números abstractos: son talleres que bajan la persiana, empleados que pasan a la informalidad, comerciantes que reducen horarios porque no cubren costos.

En Las Flores no vemos estadísticas nacionales, vemos caras conocidas. El que fabricaba muebles y ahora trabaja por encargo mínimo. La emprendedora que hacía indumentaria y hoy no puede competir con prendas importadas que llegan por plataformas digitales a mitad de precio. El comerciante que paga alquiler, luz, impuestos con aumentos siderales y siente que pelea contra un gigante.

Y no es solo la importación en sí. Es también la caída del consumo. Cuando hay ajuste, cuando cae el poder adquisitivo, la gente compra menos. Y cuando compra, busca lo más barato. Entonces aparecen las compras online en plataformas extranjeras, que ofrecen precios imposibles para cualquier microemprendedor local.

El municipio puede acompañar, puede organizar ferias,créditos, puede ofrecer capacitaciones, puede generar espacios de promoción. Pero hay un límite: la política económica es nacional.

Debemos aceptar como pueblo que en la última elección a nivel nacional, ganó Milei en Las Flores, ese propio modelo que la mayoría eligió es el que desregula los precios de los servicios por ejemplo. Debemos entender que cuando el modelo prioriza la apertura rápida sin una política industrial que fortalezca a quienes producen localmente, los pueblos del interior quedan expuestos.

Esto no es una discusión ideológica abstracta. Es una discusión sobre qué tipo de tejido productivo queremos. Si todo se importa y lo local no resiste, el empleo también se afecta. El trabajo se pierde.

Y está pasando en todo el país.

Muchos emprendedores no están pidiendo privilegios. Están pidiendo tiempo, reglas claras y condiciones para competir. Porque competir está bien, pero competir en desigualdad es otra cosa.

En definitiva, el debate no es solo macroeconómico. Es humano. Es el de la costurera, el carpintero, el comerciante, el joven que intentó abrir su primer emprendimiento y hoy duda si podrá sostenerlo.

Y en pueblos como el nuestro, cuando una persiana baja, no baja una empresa anónima: baja el vecino.