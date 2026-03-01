Las Flores
El impacto de la política económica nacional en los pueblos del interior
En estos días, caminando por distintos sectores , uno empieza a escuchar lo mismo en distintos locales: “no se vende como antes”, “la gente entra, mira y no compra”, “no podemos competir con los precios de afuera”. No es una sensación aislada. Es una preocupación concreta.
Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa un modelo económico de apertura comercial, desregulación y reducción del rol del Estado, en pueblos como el nuestro el impacto se siente en la escala más pequeña: el mostrador, la caja registradora, el taller, el pequeño emprendimiento familiar.
El planteo oficial es claro: más competencia, menos intervención, libertad de mercado. En teoría, eso debería mejorar precios y eficiencia. Pero en la práctica, cuando la apertura de importaciones es rápida y sin protección para la industria local, la competencia no siempre es pareja.
Esa frase que se escucha: «A mi no me importa, yo trabajo»
En el último año, las importaciones de algunos rubros como el textil crecieron fuertemente, mientras miles de pymes cerraron en todo el país y se perdieron cientos de miles de empleos formales, pasó en Las Flores con el despido de cientos de trabajadores, muchos se transformaron en emprendedores, hoy luchan de forma desigual contra las importadoras.
No solo es el negocio chino que entró a la ciudad, son los propios importadores Florenses.
No son números abstractos: son talleres que bajan la persiana, empleados que pasan a la informalidad, comerciantes que reducen horarios porque no cubren costos.
En Las Flores no vemos estadísticas nacionales, vemos caras conocidas. El que fabricaba muebles y ahora trabaja por encargo mínimo. La emprendedora que hacía indumentaria y hoy no puede competir con prendas importadas que llegan por plataformas digitales a mitad de precio. El comerciante que paga alquiler, luz, impuestos con aumentos siderales y siente que pelea contra un gigante.
Y no es solo la importación en sí. Es también la caída del consumo. Cuando hay ajuste, cuando cae el poder adquisitivo, la gente compra menos. Y cuando compra, busca lo más barato. Entonces aparecen las compras online en plataformas extranjeras, que ofrecen precios imposibles para cualquier microemprendedor local.
El municipio puede acompañar, puede organizar ferias,créditos, puede ofrecer capacitaciones, puede generar espacios de promoción. Pero hay un límite: la política económica es nacional.
Debemos aceptar como pueblo que en la última elección a nivel nacional, ganó Milei en Las Flores, ese propio modelo que la mayoría eligió es el que desregula los precios de los servicios por ejemplo. Debemos entender que cuando el modelo prioriza la apertura rápida sin una política industrial que fortalezca a quienes producen localmente, los pueblos del interior quedan expuestos.
Esto no es una discusión ideológica abstracta. Es una discusión sobre qué tipo de tejido productivo queremos. Si todo se importa y lo local no resiste, el empleo también se afecta. El trabajo se pierde.
Y está pasando en todo el país.
Muchos emprendedores no están pidiendo privilegios. Están pidiendo tiempo, reglas claras y condiciones para competir. Porque competir está bien, pero competir en desigualdad es otra cosa.
En definitiva, el debate no es solo macroeconómico. Es humano. Es el de la costurera, el carpintero, el comerciante, el joven que intentó abrir su primer emprendimiento y hoy duda si podrá sostenerlo.
Y en pueblos como el nuestro, cuando una persiana baja, no baja una empresa anónima: baja el vecino.
Ruta Nacional N° 3: incendio de camión en cercanías a Pardo terminó con pérdidas totales
La SUB DDI Las Flores desarticuló una red de piratas del asfalto: cinco detenidos tras una intensa investigación
Más del 70% de los encuestados se manifestó a favor de que la calle vuelva a llamarse Roca
Combustible, luz, gas, telefonía y cable: los aumentos que llegan en marzo
El impacto de la política económica nacional en los pueblos del interior
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras