Grupo Noticias vuelve a Mar del Plata para una nueva cobertura de los Juegos Bonaerenses 2025

Con el espíritu que nos caracteriza, Grupo Noticias, a través de Noticias Las Flores y Urbana FM 92.7, estará presente una vez más en la gran final de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollará en Mar del Plata del 13 al 18 de octubre.

Desde la ciudad balnearia, nuestra compañera María Laura Lopardo y Jonathan Civale llevarán adelante una cobertura completa con informes, entrevistas, transmisiones en vivo y notas de color sobre todo lo que ocurra durante la competencia, tanto en el plano deportivo como cultural.

Serán seis días de intensa actividad, acompañando a los y las representantes florenses que viajarán a competir con la ilusión de dejar bien en alto el nombre de nuestra ciudad. Como cada año, Noticias Las Flores y Urbana FM estarán donde están las historias, con información al instante, la pasión del deporte juvenil y el color característico de una cobertura que ya es marca registrada del periodismo local.

Acompañanos en esta gran cobertura

Como cada año, invitamos a comerciantes, empresas, profesionales e instituciones que deseen acompañar esta gran producción periodística a sumarse como auspiciantes de la cobertura exclusiva de los Juegos Bonaerenses 2025.

Podés comunicarte con nosotros por WhatsApp a los números 2244 50 49 38 o 2244 50 46 26, y ser parte de una propuesta que combina información, emoción y comunidad.

Porque los Juegos Bonaerenses son mucho más que una competencia: son un encuentro de jóvenes y grandes, talento y esfuerzo que Grupo Noticias, Noticias Las Flores y Urbana FM 92.7 vuelven a compartir con todos ustedes, en vivo y con los resultados al instante.