La Cooperativa de Electricidad de Las Flores unifica su Centro de Atención al Asociado

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a la comunidad que a partir del lunes 11 de agosto se unifica la atención al público de los servicios de Energía y Futurtel en las oficinas administrativas ubicadas en 25 de Mayo 513.

Esta decisión responde a la necesidad de brindar una atención más eficiente, cómoda y centralizada para todos los asociados. En este espacio se podrán realizar gestiones vinculadas a nuevas altas, trámites, consultas y reclamos de ambos servicios.

Horario de atención: Lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 hs.

Importante: Se informa que no se atenderá más al público en el edificio de Futurtel.

Vías de contacto disponibles:

Administración:

Teléfono: 2244 442066

WhatsApp: 2244 407101

Email: oficinacelf@gmail.com

Futurtel:

Teléfono: 2244 440213

WhatsApp: 2244 483426

Email: informacion.futurtel@gmail.com

Desde el Consejo de Administración, se continúa trabajando para optimizar la experiencia de cada asociado, brindando atención personalizada y soluciones integrales desde un solo lugar