La Cooperativa de Electricidad de Las Flores unifica su Centro de Atención al Asociado
La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a la comunidad que a partir del lunes 11 de agosto se unifica la atención al público de los servicios de Energía y Futurtel en las oficinas administrativas ubicadas en 25 de Mayo 513.
Esta decisión responde a la necesidad de brindar una atención más eficiente, cómoda y centralizada para todos los asociados. En este espacio se podrán realizar gestiones vinculadas a nuevas altas, trámites, consultas y reclamos de ambos servicios.
Horario de atención: Lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 hs.
Importante: Se informa que no se atenderá más al público en el edificio de Futurtel.
Vías de contacto disponibles:
Administración:
Teléfono: 2244 442066
WhatsApp: 2244 407101
Email: oficinacelf@gmail.com
Futurtel:
Teléfono: 2244 440213
WhatsApp: 2244 483426
Email: informacion.futurtel@gmail.com
Desde el Consejo de Administración, se continúa trabajando para optimizar la experiencia de cada asociado, brindando atención personalizada y soluciones integrales desde un solo lugar
