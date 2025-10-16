Las Flores
El Gobierno defendió el ajuste en la Zona Fría y la eliminación de subsidios, una decisión que golpea a numerosos hogares florenses
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En el inicio de debate por el Presupuesto 2026, desde el Gobierno nacional insistieron en que se avanzará con la reducción gradual de subsidios en las tarifas de luz y gas, al tiempo que reiteraron la intención de cortar los beneficiarios de la Zona Fría, que abarca a más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Las Flores.
Así lo hizo saber en Diputados el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, que reiteró la intención del oficialismo de reducir el Régimen de Zona Fría, al tiempo que detalló las medidas más importantes para captación de inversiones y la estrategia para la energía en los hogares argentinos. En caso de prosperar la iniciativa, cientos de hogares de Las Flores perderían el beneficio dle descuento de entre 30 y 50 por ciento del valor de la factura.
La denominada ley de leyes del próximo año prevé que los usuarios N1 (altos ingresos) paguen el 100% del costo de la energía; los N2 (bajos ingresos), el 43%; y los N3 (ingresos medios), el 67%. “En total son 9 millones de hogares subsidiados sobre un total de 16 millones. El 60% de la población argentina tiene un subsidio a la energía. Lo que estamos haciendo es reducir el porcentaje subsidiado”, señaló el funcionario. Y destacó que en gas se seguirá un sendero similar: los N1 pagarán el 68%, los N2 el 29% y los N3 el 41% del costo.
Más de 8.000 usuarios de Las Flores podrían perder el beneficio de Zona Fría en la tarifa del gas
Con esta política, la pretensión oficial es reducir el peso de los subsidios energéticos del 0,66% del PBI en 2025 al 0,50% en 2026. “La reducción es importante pero gradual, y forma parte de un cambio de paradigma para alinear el precio que paga el consumidor con el costo real de la energía”, añadió González.
EL RECORTE A LA ZONA FRÍA
Cuando presentó el Presupuesto, la Rosada dejó en claro que buscará recortar el beneficio sobre la denominada Zona Fría, que pasó de 850.000 hogares a 4 millones en la administración de Alberto Fernández. Esa ampliación garantizó descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.
“Nos parece que esta propuesta de reducción gradual de subsidios es razonable. Es más que en 2023, pero se pudo hacer sin dañar la cobrabilidad de los servicios. La sociedad va entendiendo que el peor escenario es pagar barato pero no tener energía”, señaló antes de referirse al régimen de Zona Fría.
“Nos parece un muy mal régimen, de una muy mala ley: regresiva, deficitaria e injusta. Se subsidia la tarifa completa (cargo fijo) y no el consumo de gas; es decir, si no consumiste igual recibís subsidio”, argumentó el funcionario, al señalar que en el Presupuesto 2026 la Zona Fría se mantendrá, pero sólo para región original del año 2002. Es decir, la provincia de Buenos Aires quedará al margen.
Hoy, lo definido por ley como Zona Fría abarca más del 40% de los usuarios del país, y como informó Agencia DIB, si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeano de una jubilada que paga total (con impuestos) $30.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $21.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $51.000.
“Esto lo paga el 60% restante de la población, que tiene un cargo del 6,5% de su factura, que en este presupuesto elevamos al 7,5%. Esto significa que un jubilado de La Matanza paga un 7,5% más de su factura de gas para subvencionar el 30% de un departamento en Mar del Plata”, graficó. En ese sentido, estimó que la gran mayoría de los usuarios marplatenses, sin ese subsidio, pagaría en el invierno próximo $52.000 o menos. (DIB)
Nehuén Santillán conquistó la medalla de oro en lanzamiento de bala y Las Flores sigue brillando en los Juegos Bonaerenses
Se viene la 8ª edición del “Las Flores Cars, Bikes & Country Music Festival”: tres días a pura música, motores y espíritu western
El Gobierno defendió el ajuste en la Zona Fría y la eliminación de subsidios, una decisión que golpea a numerosos hogares florenses
Con nuevas preseas en el día 2 de competencia, Las Flores llega a siete medallas en los Juegos Bonaerenses 2025
Rocío Morales le dio una nueva medalla de plata a Las Flores en los Juegos Bonaerenses 2025
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras