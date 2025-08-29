Connect with us
El HCD aprobó el convenio para el entubamiento del Canal 17 de Octubre

Las Flores

En la última Sesión Ordinaria de agosto, el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores abordó un extenso temario compuesto por 21 puntos del Orden del Día.

Entre los expedientes tratados se incluyeron 2 comunicaciones del Ejecutivo, 1 comunicación oficial, 1 expediente de asuntos particulares, 4 proyectos de ordenanza, 3 de comunicación, 2 de resolución y 4 despachos de comisión (3 de Comisión Plenaria y 1 de Legislación y Reglamentación).

Asimismo, ingresaron 4 expedientes en 48 horas, correspondientes a un convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, un proyecto de resolución y uno de comunicación (ambos derivados a Comisión Plenaria), además de un expediente de un vecino que fue girado a la Comisión de Legislación y Reglamentación para su análisis.

Cabe destacar que el primer expediente aprobado fue un Proyecto de Ordenanza para convalidar el convenio de obra municipal que permitirá el entubamiento del Canal 17 de Octubre, en el tramo comprendido entre Avenida Presidente Perón y Avenida Independencia, el cual recibió aprobación unánime de los concejales.

