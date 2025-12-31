Fatal accidente en Ruta 3, en Monte: tres muertos tras una colisión entre un micro y dos vehículos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre dejó como saldo al menos tres personas fallecidas en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 121, en cercanías del acceso a Videla Dorna. Tras varias horas de trabajo, la ruta ya fue habilitada al tránsito. El hecho se registró alrededor de las 00:45 horas, cuando Bomberos Voluntarios de Monte acudieron al lugar tras un llamado de emergencia por una colisión múltiple e incendio vehicular.

Según las primeras informaciones oficiales, el accidente involucró a tres vehículos: una camioneta Volkswagen Amarok, un automóvil Volkswagen Gacel y un colectivo de larga distancia de la empresa Plusmar.

Por causas que aún se investigan, la camioneta Amarok, dominio AF511FQ, conducida por Fabián Eduardo Gioyosa (67), acompañado por Mabel Abraham (65), ambos domiciliados en Olavarría y que resultaron ilesos, colisionó por alcance con el Volkswagen Gacel (dominio TGB 837), ocupado por dos hombres aún no identificados, quienes fallecieron en el lugar. Tras el impacto, el automóvil se cruzó de carril y chocó de frente contra el micro de larga distancia.

El colectivo, dominio AA576YA, era conducido por Baldomero Ismael Carrasco, de Morón, quien quedó atrapado entre los hierros y falleció minutos después. En el ómnibus viajaban 37 pasajeros, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a la terminal de ómnibus de Monte por personal municipal. El acompañante del chofer, Pablo Soler (53), también resultó ileso.

Como consecuencia del impacto, el Volkswagen Gacel se incendió por completo, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas y asegurar la zona. Personal de salud, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia trabajaron intensamente durante varias horas.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue del hospital local. La ruta permaneció totalmente cortada hasta las 05:02 horas, cuando finalmente fue habilitada al tránsito. La investigación del hecho está a cargo de la Estación de Policía Comunal de Monte, con intervención de la UFIyJD N° 2 de Cañuelas.