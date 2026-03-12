La mamá del menor atropellado pidió conciencia al motociclista que se dio a la fuga: “Sólo te pido que recapacites sobre tu accionar”

Luego del accidente ocurrido el pasado 10 de marzo por la tarde en calle Sarmiento entre 25 de Mayo y San Martín, donde un menor fue atropellado por una motocicleta que circulaba a alta velocidad y cuyo conductor se dio a la fuga, la madre del niño decidió expresar públicamente su mensaje y brindar detalles sobre el estado de salud de su hijo.

Se trata de Irene Rodríguez, quien confirmó que el menor se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió una fractura de clavícula producto del impacto.

“Mi hijo se encuentra bien, aunque sufrió una fractura de clavícula. Su vida se vio gravemente afectada por una persona que ni siquiera fue capaz de detenerse ni de llamar a una ambulancia”, expresó.

Rodríguez remarcó la importancia de actuar con responsabilidad en situaciones de emergencia y destacó que dar aviso inmediato a los servicios médicos puede ser fundamental para asistir a una persona herida.

En su mensaje también reflexionó sobre la gravedad del hecho y el riesgo que implica circular a alta velocidad en zonas donde transitan vecinos y niños.

“No se corren picadas en una avenida a las 18 horas. A esa hora hay niños andando en bicicleta, familias circulando y personas que pueden resultar lastimadas”, señaló.

La madre del menor también contó que, a raíz de la lesión, su hijo deberá suspender por un tiempo muchas de sus actividades habituales. “En este caso le quitaste, al menos por ahora, muchas de las cosas que más le gustan: jugar a la pelota, andar en bicicleta, ir a la escuela, jugar con barro, meterse en la pileta o hacer upa a su hermanito”, relató.

Finalmente, pidió al conductor que reflexione sobre lo ocurrido y apeló a la empatía. “Los accidentes pueden ocurrirle a cualquiera, pero detenerse y ayudar marca la diferencia”, sostuvo.

La familia también solicitó a la comunidad que cualquier persona que tenga información sobre el motociclista involucrado pueda aportarla, con el objetivo de avanzar en la identificación del responsable.