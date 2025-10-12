Las Flores
La intensa lluvia dejó 68 mm acumulados y complicó varias calles
Bajo alerta amarilla, la lluvia llegó con intensa actividad eléctrica y provocó anegamientos temporarios en calles de la periferia.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, una fuerte tormenta afectó durante la tarde y noche de ayer a la ciudad de Las Flores, con abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Según el registro extra oficial, el acumulado total alcanzó los 68 milímetros, provocando anegamientos temporarios en distintos sectores de la ciudad, especialmente en calles de la periferia, donde el drenaje se vio desbordado por la intensidad del caudal.
La tormenta, que se desarrolló bajo alerta amarilla, estuvo acompañada por una marcada actividad eléctrica y precipitaciones continuas que se extendieron durante varias horas.
Doble alerta amarilla para Las Flores por tormentas para este sábado a la noche y domingo a la noche
Desde el Municipio se monitoreó la situación y se informó que no hubo reportes de daños mayores, aunque se registraron complicaciones momentáneas en la circulación en algunos barrios y zonas bajas.
Las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar en la madrugada, aunque se recomienda a los vecinos mantener la precaución ante posibles acumulaciones de agua y prestar atención a los pronósticos oficiales por la posible continuidad de lluvias aisladas.
La delegación florense rumbo a Mar del Plata para disputar la final provincial de los Juegos Bonaerenses
Canotaje: Ana Paula Torres y Francisca Abrego fueron convocadas a la Primera Copa Bi-nacional e Inter CTF 2025
La intensa lluvia dejó 68 mm acumulados y complicó varias calles
Alberto Gelené participó de la reunión de comité por la Cuenca Hídrica del Río Salado
El Municipio y organismos locales analizan la situación hídrica y refuerzan el monitoreo
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras