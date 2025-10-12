La intensa lluvia dejó 68 mm acumulados y complicó varias calles

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, una fuerte tormenta afectó durante la tarde y noche de ayer a la ciudad de Las Flores, con abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Según el registro extra oficial, el acumulado total alcanzó los 68 milímetros, provocando anegamientos temporarios en distintos sectores de la ciudad, especialmente en calles de la periferia, donde el drenaje se vio desbordado por la intensidad del caudal.

La tormenta, que se desarrolló bajo alerta amarilla, estuvo acompañada por una marcada actividad eléctrica y precipitaciones continuas que se extendieron durante varias horas.

Desde el Municipio se monitoreó la situación y se informó que no hubo reportes de daños mayores, aunque se registraron complicaciones momentáneas en la circulación en algunos barrios y zonas bajas.

Las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar en la madrugada, aunque se recomienda a los vecinos mantener la precaución ante posibles acumulaciones de agua y prestar atención a los pronósticos oficiales por la posible continuidad de lluvias aisladas.