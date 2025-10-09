Las Flores
Las Flores se prepara para su cuarto fin de semana consecutivo con lluvias y tormentas
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 11 de octubre Las Flores vivirá una jornada marcada por el regreso de la inestabilidad, con cielo mayormente nublado por la mañana y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche, lo que extendería el período de lluvias por cuarto fin de semana consecutivo en la región.
Pronóstico detallado – Sábado 11 de octubre
Tarde y noche: se esperan tormentas aisladas, con probabilidad de precipitación que aumentará a un rango de 40 a 70 %.
Temperatura máxima: en torno a 25 °C, con un clima templado y húmedo.
Vientos: del norte y noreste, rotando al este, entre 23 y 31 km/h.
Pronóstico detallado – Domingo 12 de octubre
- Madrugada y mañana: el tiempo se mantendrá inestable con tormentas aisladas y probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 %.
Temperatura mínima: alrededor de 12 °C.
Vientos: del sudoeste (SO), con velocidades entre 23 y 31 km/h.
- Tarde y noche: el cielo permanecerá cubierto con chaparrones intermitentes.
Probabilidad de lluvia: entre 10 y 40 %.
Temperatura máxima: cercana a los 19 °C, con un descenso respecto del día anterior.
Vientos: del sudoeste, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h.
Viento y descenso térmico
Tras el paso de las tormentas del sábado, el ingreso de aire del sudoeste traerá un descenso de temperatura y condiciones más ventosas, marcando el fin de un fin de semana nuevamente húmedo e inestable.
140 representantes viajan a Mar del Plata para las finales bonaerenses 2025
El HCD fue sede del Parlamento Juvenil Bonaerense con amplia participación estudiantil
Las Flores se prepara para su cuarto fin de semana consecutivo con lluvias y tormentas
Sub DDI Las Flores detuvo a ciudadano acusado de abuso sexual agravado y tenencia ilegal de arma de fuego
Crisis textil: advierten que la industria perdió 11.500 empleos y 380 empresas
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras