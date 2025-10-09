Las Flores se prepara para su cuarto fin de semana consecutivo con lluvias y tormentas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 11 de octubre Las Flores vivirá una jornada marcada por el regreso de la inestabilidad, con cielo mayormente nublado por la mañana y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche, lo que extendería el período de lluvias por cuarto fin de semana consecutivo en la región.

Pronóstico detallado – Sábado 11 de octubre

Tarde y noche: se esperan tormentas aisladas, con probabilidad de precipitación que aumentará a un rango de 40 a 70 %.

Temperatura máxima: en torno a 25 °C, con un clima templado y húmedo.

Vientos: del norte y noreste, rotando al este, entre 23 y 31 km/h.

Pronóstico detallado – Domingo 12 de octubre

Madrugada y mañana: el tiempo se mantendrá inestable con tormentas aisladas y probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 % .

Temperatura mínima: alrededor de 12 °C .

Vientos: del sudoeste (SO) , con velocidades entre 23 y 31 km/h .

Probabilidad de lluvia: entre 10 y 40 % .

Temperatura máxima: cercana a los 19 °C , con un descenso respecto del día anterior.

Vientos: del sudoeste , entre 23 y 31 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h .

Viento y descenso térmico

Tras el paso de las tormentas del sábado, el ingreso de aire del sudoeste traerá un descenso de temperatura y condiciones más ventosas, marcando el fin de un fin de semana nuevamente húmedo e inestable.