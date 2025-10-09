Connect with us
Las Flores se prepara para su cuarto fin de semana consecutivo con lluvias y tormentas

Las Flores

Las Flores se prepara para su cuarto fin de semana consecutivo con lluvias y tormentas

Publicado

hace 6 horas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 11 de octubre Las Flores vivirá una jornada marcada por el regreso de la inestabilidad, con cielo mayormente nublado por la mañana y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche, lo que extendería el período de lluvias por cuarto fin de semana consecutivo en la región.

Pronóstico detallado – Sábado 11 de octubre

Tarde y noche: se esperan tormentas aisladas, con probabilidad de precipitación que aumentará a un rango de 40 a 70 %.
Temperatura máxima: en torno a 25 °C, con un clima templado y húmedo.
Vientos: del norte y noreste, rotando al este, entre 23 y 31 km/h.

Pronóstico detallado – Domingo 12 de octubre

  • Madrugada y mañana: el tiempo se mantendrá inestable con tormentas aisladas y probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 %.
    Temperatura mínima: alrededor de 12 °C.
    Vientos: del sudoeste (SO), con velocidades entre 23 y 31 km/h.
  • Tarde y noche: el cielo permanecerá cubierto con chaparrones intermitentes.
    Probabilidad de lluvia: entre 10 y 40 %.
    Temperatura máxima: cercana a los 19 °C, con un descenso respecto del día anterior.
    Vientos: del sudoeste, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h.

Viento y descenso térmico

Tras el paso de las tormentas del sábado, el ingreso de aire del sudoeste traerá un descenso de temperatura y condiciones más ventosas, marcando el fin de un fin de semana nuevamente húmedo e inestable.

