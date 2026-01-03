Connect with us
Nuevo Punto Limpio en Plaza España para materiales reciclables

Las Flores

Se inauguró un nuevo punto limpio en la intersección de Avenida Sarmiento y Avenida Perón para facilitar el reciclaje en la ciudad.
hace 1 hora

La ciudad de Las Flores sumó un nuevo punto limpio en la plaza España, ubicado en la esquina de Avenida Sarmiento casi Avenida Perón, con el objetivo de fomentar el reciclaje y cuidar el medio ambiente. Esta iniciativa busca que los vecinos puedan disponer de sus materiales reciclables de manera ordenada y responsable.

Un vecino de la zona compartió su alegría con este medio y destacó la importancia de respetar el uso exclusivo para materiales reciclables. “Es fundamental que todos colaboren y utilicen este espacio correctamente para que funcione bien y beneficie a toda la comunidad”, señaló.

El punto limpio está diseñado para recibir residuos como papel, cartón, plástico, vidrios y metales, evitando la contaminación y promoviendo la reutilización de materiales. La Municipalidad invita a todos los habitantes a ser responsables y separar correctamente sus residuos, ayudando así a mantener la ciudad más limpia y sustentable.

