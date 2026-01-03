Las Flores
Nuevo Punto Limpio en Plaza España para materiales reciclables
Se inauguró un nuevo punto limpio en la intersección de Avenida Sarmiento y Avenida Perón para facilitar el reciclaje en la ciudad.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La ciudad de Las Flores sumó un nuevo punto limpio en la plaza España, ubicado en la esquina de Avenida Sarmiento casi Avenida Perón, con el objetivo de fomentar el reciclaje y cuidar el medio ambiente. Esta iniciativa busca que los vecinos puedan disponer de sus materiales reciclables de manera ordenada y responsable.
Un vecino de la zona compartió su alegría con este medio y destacó la importancia de respetar el uso exclusivo para materiales reciclables. “Es fundamental que todos colaboren y utilicen este espacio correctamente para que funcione bien y beneficie a toda la comunidad”, señaló.
El punto limpio está diseñado para recibir residuos como papel, cartón, plástico, vidrios y metales, evitando la contaminación y promoviendo la reutilización de materiales. La Municipalidad invita a todos los habitantes a ser responsables y separar correctamente sus residuos, ayudando así a mantener la ciudad más limpia y sustentable.
Autores desconocidos incendiaron el Punto Limpio ubicado en Plaza Italia
La guardia de Bomberos acudió a sofocar incendio de pastos
Llamado a la responsabilidad ciudadana por la basura en Plaza Sol
El clima refresca en Las Flores tras ola de calor extrema
Nuevo Punto Limpio en Plaza España para materiales reciclables
Incendio de basura y malezas movilizó a la guardia de los Bomberos Voluntarios en La Defensa
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras