Tragedia en zona rural en Roque Pérez: una mujer de 90 años murió en un incendio de vivienda

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

De manera inmediata, desde el Cuartel Central se desplazaron un total de cinco unidades de Bomberos Voluntarios hacia el lugar del siniestro. Al arribar, el personal constató que el incendio se encontraba totalmente declarado, afectando por completo una vivienda de adobe.

En el lugar se halló a uno de los ocupantes de la vivienda en el exterior, lesionado, consciente y con signos visibles de quemaduras. El mismo manifestó que en el interior del inmueble se encontraba una mujer de avanzada edad que no había podido salir por sus propios medios. El masculino fue trasladado de urgencia al nosocomio local para su atención médica.

Tras proceder a la extinción total del fuego, las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, se encontró entre los restos de una habitación ubicada en el sector central de la vivienda el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 90 años.

El incendio provocó la destrucción total de la vivienda. Finalizadas las tareas operativas, se dejó una guardia de cenizas a la espera del arribo de peritos y de personal de Policía Científica, quienes llevarán adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.