Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Tragedia en zona rural en Roque Pérez: una mujer de 90 años murió en un incendio de vivienda

Roque Perez

Tragedia en zona rural en Roque Pérez: una mujer de 90 años murió en un incendio de vivienda

Siendo aproximadamente las 13:00 horas, se recibió un llamado de emergencia alertando sobre un incendio de vivienda en la zona rural, específicamente en el paraje El Descanso, en un campo propiedad del señor Rinaldi.
Foto del avatar

Publicado

hace 4 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

De manera inmediata, desde el Cuartel Central se desplazaron un total de cinco unidades de Bomberos Voluntarios hacia el lugar del siniestro. Al arribar, el personal constató que el incendio se encontraba totalmente declarado, afectando por completo una vivienda de adobe.

En el lugar se halló a uno de los ocupantes de la vivienda en el exterior, lesionado, consciente y con signos visibles de quemaduras. El mismo manifestó que en el interior del inmueble se encontraba una mujer de avanzada edad que no había podido salir por sus propios medios. El masculino fue trasladado de urgencia al nosocomio local para su atención médica.

Tras proceder a la extinción total del fuego, las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, se encontró entre los restos de una habitación ubicada en el sector central de la vivienda el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 90 años.

Te puede interesar:

Incendio de pastizales en Ruta N° 3 km 224 movilizó a Bomberos

El incendio provocó la destrucción total de la vivienda. Finalizadas las tareas operativas, se dejó una guardia de cenizas a la espera del arribo de peritos y de personal de Policía Científica, quienes llevarán adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.