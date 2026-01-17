Roque Perez
Tragedia en zona rural en Roque Pérez: una mujer de 90 años murió en un incendio de vivienda
Siendo aproximadamente las 13:00 horas, se recibió un llamado de emergencia alertando sobre un incendio de vivienda en la zona rural, específicamente en el paraje El Descanso, en un campo propiedad del señor Rinaldi.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
De manera inmediata, desde el Cuartel Central se desplazaron un total de cinco unidades de Bomberos Voluntarios hacia el lugar del siniestro. Al arribar, el personal constató que el incendio se encontraba totalmente declarado, afectando por completo una vivienda de adobe.
En el lugar se halló a uno de los ocupantes de la vivienda en el exterior, lesionado, consciente y con signos visibles de quemaduras. El mismo manifestó que en el interior del inmueble se encontraba una mujer de avanzada edad que no había podido salir por sus propios medios. El masculino fue trasladado de urgencia al nosocomio local para su atención médica.
Tras proceder a la extinción total del fuego, las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, se encontró entre los restos de una habitación ubicada en el sector central de la vivienda el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 90 años.
Incendio de pastizales en Ruta N° 3 km 224 movilizó a Bomberos
El incendio provocó la destrucción total de la vivienda. Finalizadas las tareas operativas, se dejó una guardia de cenizas a la espera del arribo de peritos y de personal de Policía Científica, quienes llevarán adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.
Cuento del tío en Saladillo: Le ofrecieron plantines, lo amenazaron con un cuchillo y le robaron $250 mil
Tragedia en Azul: se le cayó un poste de luz en la cabeza y lo mató
Bomberos realizaron el rescate de un gato atrapado en una planta en Barrio Las Verbenas
Las Flores promulga nuevas ordenanzas clave para 2026
Kicillof acordó con estatales y la mayoría de docentes el primer aumento salarial de 2026
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras