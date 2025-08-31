Fernando “Gareca” Muñiz: “Salir a escuchar a los vecinos es la clave para transformar desde el Concejo”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco del programa especial Enemigos Íntimos, emitido en dúplex por Urbana FM 92.7 y Play Radios 107.7, con la conducción de Julio González y Flavio Pérez, el candidato a concejal por Todos por Las Flores, Fernando “Gareca” Muñiz, dialogó sobre la campaña, el clima social y su visión política.



Muñiz reconoció que el momento es “complejo para la sociedad”, marcado por la situación económica y la proliferación de discursos violentos que se replican en ciertos sectores. En ese sentido, sostuvo: “Nosotros recorremos mucho, escuchamos a los vecinos y recibimos con gratitud el apoyo, pero también los planteos. La violencia no conduce a nada, hay que debatir con seriedad”.

El candidato destacó la buena recepción que la lista ha tenido en los barrios, con charlas constantes con comerciantes, trabajadores y familias: “El objetivo de salir a la calle es escuchar, estar con la gente y después llevar esas problemáticas al Concejo Deliberante. Creo en la construcción colectiva, no en el sálvese quien pueda”.

Consultado sobre la posibilidad de asumir su banca en el Concejo Deliberante en caso de que su espacio triunfe, fue claro: “Si me toca asumir esa responsabilidad, lo voy a hacer, no le corro el cuerpo. Pero también hay otros compañeros que pueden ocupar ese lugar”.

Sobre la campaña, reconoció que atraviesa días de mucha intensidad, dividiendo el tiempo entre su rol al frente de la Secretaría de Deportes y Cultura y las recorridas electorales: “Con poco sueño, pero con mucha energía. La respuesta de la gente es muy buena, muchos nos llaman para que vayamos a charlar y eso es gratificante”.

Finalmente, instó a los florenses a participar en las próximas elecciones: “Es clave que la gente se acerque a votar y exprese su voluntad en las urnas. Con nuestra lista tenemos mucho para mostrar y mucho por escuchar”.