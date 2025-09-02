Las Flores
Fermina Silva: “El Todos por Las Flores lleva los sueños y derechos de cada florense”
La candidata a concejal por Todos por Las Flores, destacó en Urbana FM 92.7 la importancia de la boleta celeste y blanca encabezada por Fernando “Gareca” Muñiz y Ariana Pertusi. Emocionada, reivindicó los valores de honestidad y servicio heredados de su familia, valoró el rol de los trabajadores municipales y remarcó: “El odio no construye, la política se hace desde el corazón”. Convocó a los vecinos a votar con alegría y a acompañar la propuesta de su espacio en la recta final de la campaña.
En la recta final de la campaña, Fermina Silva, candidata a concejal por Todos por Las Flores, dialogó con Laura Lopardo en Mucho Más (Urbana FM 92.7). Entre recorridas barriales y reparto de boletas, la dirigente destacó el perfil de la lista, reivindicó la militancia territorial y convocó a votar el domingo 7 de septiembre.
Silva contó que estos días “son a full, visitando vecinos y vecinas y acercando nuestra boleta, la celeste y blanca, con Fernando ‘Gareca’ Muñiz y Ariana Pertusi al frente”. Emocionada, recordó a su familia y los valores que la guían: “Honestidad, humildad y vocación de servicio. Vengo de mi pueblo y me debo a mi pueblo”.
La candidata repasó su trabajo durante la pandemia y su tarea actual en los barrios: “El teléfono está habilitado 24/7. A veces no puedo resolver en el momento, pero estar, escuchar y acompañar también es importante”. Valoró especialmente a los trabajadores municipales: “Son el motor del municipio; están con lluvia, frío o sol”.
Alberto Gelené sobre la lista de Todos por Las Flores: “Es el apoyo a la gestión para seguir transformando la ciudad”
Sobre el clima social, marcó posición: “El odio no construye. La política que transforma se hace codo a codo y desde el corazón”. También expresó su preocupación por la situación nacional, en particular por jubilados y jubiladas: “Duele que tengan que elegir entre remedios y pagar la luz”.
Silva subrayó el carácter “humano, comprometido y joven” de la lista de Todos por Las Flores y reivindicó el camino recorrido por la gestión municipal: “Alberto transformó la ciudad; mi compromiso es seguir cerca del vecino y llevar esa experiencia al Concejo”.
Cerró con un llamado a las urnas: “Que el domingo vayamos a votar con alegría. En el cuarto oscuro, busquen la boleta celeste y blanca: es la que lleva los sueños y derechos de cada vecino y vecina de Las Flores”.
