Román Caputo: “Es fundamental seguir apoyando la gestión municipal y defender los derechos de los florenses”

Esta mañana en Canu a la Mañana por Urbana FM 92.7, el candidato a concejal por Todos por Las Flores, Román Caputo, dialogó con Julio González y Laura Lopardo en la recta final de la campaña electoral.



Caputo hizo un balance de las últimas semanas de recorridas por los barrios y destacó la buena recepción de los vecinos: “Al principio había cierto temor de cómo nos iban a recibir, pero me sorprendió gratamente. La gente escucha, plantea inquietudes y valora que estemos cara a cara con ellos”.

El candidato, que ocupa el tercer lugar en la lista, subrayó la importancia de la participación ciudadana en el Concejo Deliberante: “El legislativo también está para escuchar y abrir las puertas a los vecinos. Si no se acercan, tenemos que ir nosotros a buscarlos. Es ahí donde nacen nuevas ideas y propuestas que podemos transformar en políticas públicas”.

Con respecto al rol de la gestión local, Caputo resaltó que, frente a los recortes del gobierno nacional, el municipio y la provincia sostienen programas clave: “Cuando el Estado nacional recorta medicamentos a jubilados, el municipal está presente para ayudar. Cuando una beca nacional es de $28.000, el municipio otorga una de $60.000. Ese es el acompañamiento que marca la diferencia”.

Finalmente, llamó a respaldar la boleta de Todos por Las Flores: “La Celeste y Blanca, con la cara de Fernando ‘Gareca’ Muñiz y Ariana Pertusi, es la boleta que garantiza la continuidad de una gestión que transforma la ciudad y protege a los vecinos en un contexto muy difícil a nivel nacional”.