Las Flores
Román Caputo: “El Estado no es una empresa, tiene la obligación de redistribuir recursos y garantizar derechos”
En diálogo con Urbana FM 92.7, el concejal electo cuestionó el modelo económico del gobierno nacional y defendió la importancia del Estado presente. Señaló que “el Estado no es una empresa, tiene la obligación de redistribuir recursos y garantizar derechos”, criticó la falta de financiamiento universitario y el deterioro de la Ruta 3, y llamó a “ponerle un freno a las políticas de ajuste que afectan a los sectores más vulnerables”.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En diálogo con Julio González y Laura Lopardo en Cañu a la Mañana por Urbana FM 92.7, el concejal electo de Todo por Las Flores, Román Caputo, se refirió a la situación política, educativa y social del país, cuestionó el modelo económico del gobierno nacional y destacó la importancia del Estado presente en la educación, el deporte y las políticas sociales.
Durante la entrevista, Caputo explicó que no asistió a la facultad debido al paro docente y no docente en las universidades nacionales, impulsado por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso pero aún sin promulgación.
“Tuvimos un paro con una adhesión del 100% en la Facultad de Humanidades de La Plata. Esto demuestra el reclamo legítimo por la falta de financiamiento. No se puede pensar una universidad pública sin recursos”, señaló.
Todos por Las Flores se impuso en las legislativas: “El apoyo de los ciudadanos nos impulsa a seguir transformando la ciudad”
Críticas a la falta de inversión y al desinterés del Gobierno
Caputo criticó la postura del Gobierno Nacional frente al desfinanciamiento educativo y sanitario, mencionando la falta de apoyo al Hospital Garrahan y la ausencia de políticas federales de inversión.
Además, cuestionó el reciente comunicado de Vialidad Nacional, que calificó como “infundado” el reclamo de Azul por el mal estado de la Ruta 3.
“Es una burla. La ruta está destruida y todos los que la transitamos lo sabemos. No solo afecta a Azul, sino también a quienes viajamos desde Las Flores o Monte. Hace años pedimos una autovía que evite accidentes, pero el Estado sigue ausente”, afirmó.
El concejal electo también señaló que el gobierno nacional “está manejado por intereses externos y poderes económicos” y que “los recortes siempre recaen sobre los sectores más vulnerables”.
“Si se busca equilibrio fiscal, está bien, pero no puede hacerse ajustando a los que menos tienen. Recortan en discapacidad, educación y salud. Eso no es justicia social”, remarcó.
“El Estado no es una empresa”
En otro tramo del diálogo, Caputo enfatizó que el Estado debe ser visto como un instrumento de redistribución y no como una empresa que busca ganancias: “Si se piensa el Estado como una empresa, todo se transforma en gasto. Pero en realidad, salud, educación y deporte son inversión. Es lo que iguala oportunidades y genera desarrollo”, sostuvo.
Mencionó como ejemplo la reciente Copa Nacional Tino Costa organizada en Las Flores: “Quizás el municipio no tuvo ganancia directa, pero la ciudad se llenó de gente, los hoteles y restaurantes trabajaron a pleno, y se generó movimiento económico. Eso también es desarrollo local.”
Acompañamiento provincial y crítica a la discriminación política
Caputo también destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en contraste con la falta de recursos enviados desde Nación: “El Estado nacional está siendo muy injusto con la provincia, y eso afecta a los municipios. Mientras tanto, el gobernador sigue apoyando programas que benefician a Las Flores, como las Olimpíadas Juveniles y los viajes educativos. Esas políticas hacen bien a la sociedad.”
De cara a las elecciones
Al ser consultado por las próximas elecciones legislativas, Caputo expresó que “la gente tiene la oportunidad de ponerle un freno al modelo de ajuste y deshumanización que impulsa el gobierno de Javier Milei”: “Se trata de elegir entre dos modelos de país. De un lado, un modelo que piensa en las personas; del otro, uno que solo ve planillas y números. Necesitamos un Estado presente que invierta en la gente, no que recorte derechos.”
El concejal cerró la entrevista defendiendo el rol del Estado y el sentido de pertenencia nacional: “Nosotros elegimos la bandera argentina porque nos representa. Otros eligen un águila violeta. Esa diferencia lo dice todo.”
Vecino denunció el faltante de animales y el C.P.R. Las Flores recuperó los corderos carneados
Allanamientos positivos: la Policía Comunal recuperó herramientas sustraídas de una obra en construcción
Accidente múltiple en Ruta 3 a la altura de Cacharí: un hombre resultó herido
Rápido accionar de Bomberos ante el principio de incendio de un auto en Pellegrini y Alem
Román Caputo: “El Estado no es una empresa, tiene la obligación de redistribuir recursos y garantizar derechos”
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras