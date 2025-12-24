Ciclo lectivo 2026: las clases en la Provincia comenzarán el 2 de marzo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La provincia de Buenos Aires ya tiene confirmadas sus fechas para el ciclo lectivo del próximo año. La Dirección General de Cultura y Educación dio a conocer el Calendario Escolar 2026 para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense, garantizando “un total de 190 días de clases, reafirmando el derecho a la educación y la previsibilidad para las comunidades educativas”.

El calendario, aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación, establece el inicio de clases el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, con un receso invernal del 20 al 31 de julio, y el cierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre, “asegurando continuidad pedagógica y planificación anticipada en todo el territorio provincial”.

Para la Educación de Formación Profesional, el inicio está previsto para el 9 de marzo, con receso del 20 al 31 de julio, y finalización el 18 de diciembre. En tanto, la Educación Superior -tanto la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica como la Formación Artística- comenzará el 16 de marzo, tendrá receso invernal del 20 al 31 de julio y concluirá el 27 de noviembre.

Además, el Calendario Escolar 2026 prevé la realización de cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo del ciclo lectivo: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una a definir por los equipos distritales e institucionales, fortaleciendo los espacios de trabajo colectivo y formación situada.

Según se aclara en el comunicado difundido esta tarde, en el caso de la Educación Primaria el calendario contempla el desarrollo de los espacios curriculares, incluyendo Educación Física y Educación Artística, así como el trabajo de los Equipos de Orientación Escolar (EOE), con las mismas fechas de inicio, receso y finalización.

La Educación Secundaria, junto con la Educación Técnica, Agraria, las Secundarias Especializadas en Arte y los EOE, también comenzará en esos períodos. Para la Educación Especial, los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral y la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, el cronograma también fija los mismos días de inicio, receso y finalización.

La Educación Artística (Escuelas de Artística) y los Centros de Educación Física compartirán ese mismo esquema anual, garantizando el desarrollo pleno de las propuestas formativas específicas de cada modalidad. Del mismo modo Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

Fuente: Agencia DIB