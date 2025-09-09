Las Flores
Ya se pueden retirar las entradas gratuitas para la obra teatral «Las de Barranco»
A partir de hoy, en la Dirección Municipal de Cultura y en la sede del Teatro Español, estarán disponibles las entradas sin cargo que la Comedia Municipal decidió ofrecer para que la comunidad florense pueda disfrutar de la obra teatral “Las de Barranco”.
Los abonos gratuitos podrán ser retirados en Cultura (avenida General Paz 570) en el horario comprendido entre las 8 y las 14 horas mientras que en las Boleterías del Teatro Español (Av. Carmen 614) las entradas estarán disponibles en el horario matinal de 8 a 12.
“Las de Barranco” subirá a escena en la histórica sala de la avenida Carmen el próximo sábado 13 y domingo 14 de septiembre a las 21:30 horas.
La comedia municipal, en homenaje y sentido reconocimiento a la figura de Susy Rizzo, quien falleciera el año pasado y fuera Directora por varios años de este cuerpo teatral florense , mostrará la vida de una familia venida a menos, encabezada por la viuda Barranco quien, junto a su hijas, intenta mantener las apariencias y ascender socialmente a cualquier precio.
“Las de Barranco” estará bajo la Dirección Actoral de Aldo Rizzo y contará con la participación en escena de Marcela Patronelli, Agustina Martínez Berecochea, Guadalupe Barragán, Soledad Genta, Darío Lettieri, Hernán David Patronelli, Sergio y Sandra Dagostino, Elisa Fullone, Facundo Rodríguez, Eduardo Alejandro Manzo, Alicia Favre y Bruno Di Siervi.
Asistente de Dirección y Peinados: Rosa Mantovano; Asistente de Dirección y Maquillaje: Graciela Rizzo; Iluminación: Pablo Giobbi; Sonido: Mariana Aguirre.
Este miércoles acto conmemorativo por el Día del Maestro, que incluirá homenaje en el busto de Sarmiento y acto oficial en el Salón Rojo
El municipio refuerza su compromiso con la educación: intendente entregó apoyo económico a la Cooperadora de la Escuela Normal
Juegos Bonaerenses: Clara Coronel y Juana Vidal clasificaron a Mar del Plata
Impacto entre un auto y una motocicleta: asistida la conductora del rodado menor
