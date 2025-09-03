Connect with us
Continúan los trabajos en distintos espacios públicos

Las Flores

Continúan los trabajos en distintos espacios públicos

Personal de la Subsecretaría de Espacios Públicos e Infraestructura Vial continúa con los trabajos que se llevan adelante habitualmente en distintos puntos de la ciudad.

Se realizó la demarcación vial de las lomadas de Av. Venancio Paz, las cuales se extienden desde calle Tucumán hasta Av. Vidal.

Además, se concretan tareas de embellecimiento que comprenden pintura de juegos, de la pista de patinaje, entre otros, en la Plazoleta del Club de Leones.

Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

