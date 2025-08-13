El CFI N.º 1 repudia actos vandálicos contra colilleros del Proyecto Educativo «Recolillas»

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La comunidad educativa del Centro de Formación Integral N.º 1, ubicado en calle Carmen Nro. 629, se dirige a la población en general a fin de informar y expresar su preocupación respecto a hechos recientes que afectan directamente el trabajo pedagógico y social desarrollado en el marco del Proyecto Educativo “Recolillas”.

Este proyecto, respaldado por la Ordenanza Municipal N.º 3640, ha permitido la instalación de colilleros artesanales en diversos espacios públicos de nuestra ciudad —entre ellos, las Plazas España, Andrés Lapadula, Mitre, Italia, Marte y Bomberos—. Dichos colilleros fueron elaborados con compromiso, responsabilidad y dedicación por estudiantes de nuestra institución, con la orientación del equipo docente.

Lamentablemente, en los últimos días, varios de estos dispositivos han sido objeto de actos de vandalismo, resultando en su destrucción, desplazamiento o sustracción. Estos hechos no sólo afectan el patrimonio común, sino que también vulneran el sentido educativo y ciudadano del proyecto, generando un profundo pesar en quienes día a día trabajamos por la formación integral de nuestros estudiantes y por una comunidad más consciente y responsable.

Agradecemos profundamente el acompañamiento de la comunidad en general, así como el apoyo de las autoridades municipales, en especial al Area de Ambiente y de la Secretaría de Educación, quienes valoran y sostienen nuestras iniciativas. Finalmente, apelamos a la reflexión de quienes han incurrido en estos lamentables actos, con la esperanza de que comprendan el impacto negativo de sus acciones y desistan de repetirlas, en pos de construir entre todos una ciudad más inclusiva, respetuosa y solidaria.