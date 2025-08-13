Las Flores
El CFI N.º 1 repudia actos vandálicos contra colilleros del Proyecto Educativo «Recolillas»
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La comunidad educativa del Centro de Formación Integral N.º 1, ubicado en calle Carmen Nro. 629, se dirige a la población en general a fin de informar y expresar su preocupación respecto a hechos recientes que afectan directamente el trabajo pedagógico y social desarrollado en el marco del Proyecto Educativo “Recolillas”.
Este proyecto, respaldado por la Ordenanza Municipal N.º 3640, ha permitido la instalación de colilleros artesanales en diversos espacios públicos de nuestra ciudad —entre ellos, las Plazas España, Andrés Lapadula, Mitre, Italia, Marte y Bomberos—. Dichos colilleros fueron elaborados con compromiso, responsabilidad y dedicación por estudiantes de nuestra institución, con la orientación del equipo docente.
Lamentablemente, en los últimos días, varios de estos dispositivos han sido objeto de actos de vandalismo, resultando en su destrucción, desplazamiento o sustracción. Estos hechos no sólo afectan el patrimonio común, sino que también vulneran el sentido educativo y ciudadano del proyecto, generando un profundo pesar en quienes día a día trabajamos por la formación integral de nuestros estudiantes y por una comunidad más consciente y responsable.
Agradecemos profundamente el acompañamiento de la comunidad en general, así como el apoyo de las autoridades municipales, en especial al Area de Ambiente y de la Secretaría de Educación, quienes valoran y sostienen nuestras iniciativas. Finalmente, apelamos a la reflexión de quienes han incurrido en estos lamentables actos, con la esperanza de que comprendan el impacto negativo de sus acciones y desistan de repetirlas, en pos de construir entre todos una ciudad más inclusiva, respetuosa y solidaria.
Policía Comunal y GAD realizaron allanamiento por narcomenudeo, secuestro de cocaína y marihuana, un aprehendido
Trasladaron al productor agropecuario florense a la Unidad N° 2 de Sierra Chica acusado por abuso sexual agravado
Colisión contra animal vacuno en Ruta Provincial 30, a la altura de El Gualicho: solo daños materiales
Tragedia en la ciudad: joven motociclista murió tras un brutal choque contra un automóvil en Av. Sarmiento y Alem
Una motociclista resultó herida tras colisión con automóvil en Av. San Martín y 9 de Julio
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras