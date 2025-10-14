Kicillof expresó a Grupo Noticias su preocupación por el estado de la Ruta 3 y apuntó contra el Gobierno nacional

Connect with us
En diálogo exclusivo con Noticias Las Flores y Urbana FM, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió a la crítica situación de la Ruta Nacional 3, una de las más transitadas del centro bonaerense, y advirtió sobre la falta de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos por seguridad vial y obras pendientes. La entrevista fue realizada por la periodista Laura Lopardo.

Durante la charla en Mar del Plata, Kicillof fue consultado sobre la Ruta 3, un corredor que atraviesa localidades como Azul, Las Flores, Benito Juárez, y que desde hace años presenta un alto índice de siniestralidad. “La Ruta 3, la 5, la 7… todo el país está viviendo lo mismo”, expresó el mandatario, y agregó que “hay vecinos autoconvocados que luchan cada semana” ante la falta de respuestas de Vialidad Nacional.

En ese sentido, el gobernador bonaerense cuestionó los anuncios de posibles privatizaciones de rutas en distintas regiones del país. “Ahora dicen que van a privatizar las rutas que van hacia Entre Ríos y la Mesopotamia. Lo único que sabemos es que la plata la va a poner el Estado y la ganancia va para el privado”, señaló.

Kicillof remarcó que, a pesar del contexto económico, la Provincia continúa invirtiendo en obras viales estratégicas: “Seguimos trabajando en la repavimentación de la Ruta 2, avanzando en la Ruta 11 para completar la autopista en el tramo entre Jesús María y Mar Chiquita, y seguimos invirtiendo en la Rambla de Mar del Plata. Es prácticamente la única obra pública activa en toda la Argentina”.

Finalmente, el gobernador atribuyó la parálisis de infraestructura al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. “Esta crisis económica es provocada e inducida, y tiene que ver con ganancias para muy pocos. Afecta a los municipios, a la provincia y ahora también a la seguridad vial. Lo único que escuchó Milei hasta ahora son las urnas”, concluyó.

