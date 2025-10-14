Mar del Plata
Kicillof expresó a Grupo Noticias su preocupación por el estado de la Ruta 3 y apuntó contra el Gobierno nacional
En diálogo exclusivo con Noticias Las Flores y Urbana FM, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió a la crítica situación de la Ruta Nacional 3, una de las más transitadas del centro bonaerense, y advirtió sobre la falta de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos por seguridad vial y obras pendientes. La entrevista fue realizada por la periodista Laura Lopardo.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Durante la charla en Mar del Plata, Kicillof fue consultado sobre la Ruta 3, un corredor que atraviesa localidades como Azul, Las Flores, Benito Juárez, y que desde hace años presenta un alto índice de siniestralidad. “La Ruta 3, la 5, la 7… todo el país está viviendo lo mismo”, expresó el mandatario, y agregó que “hay vecinos autoconvocados que luchan cada semana” ante la falta de respuestas de Vialidad Nacional.
En ese sentido, el gobernador bonaerense cuestionó los anuncios de posibles privatizaciones de rutas en distintas regiones del país. “Ahora dicen que van a privatizar las rutas que van hacia Entre Ríos y la Mesopotamia. Lo único que sabemos es que la plata la va a poner el Estado y la ganancia va para el privado”, señaló.
Kicillof remarcó que, a pesar del contexto económico, la Provincia continúa invirtiendo en obras viales estratégicas: “Seguimos trabajando en la repavimentación de la Ruta 2, avanzando en la Ruta 11 para completar la autopista en el tramo entre Jesús María y Mar Chiquita, y seguimos invirtiendo en la Rambla de Mar del Plata. Es prácticamente la única obra pública activa en toda la Argentina”.
Kicillof prorrogó la emergencia económica y tarifaria para las empresas recuperadas
Finalmente, el gobernador atribuyó la parálisis de infraestructura al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. “Esta crisis económica es provocada e inducida, y tiene que ver con ganancias para muy pocos. Afecta a los municipios, a la provincia y ahora también a la seguridad vial. Lo único que escuchó Milei hasta ahora son las urnas”, concluyó.
Kicillof expresó a Grupo Noticias su preocupación por el estado de la Ruta 3 y apuntó contra el Gobierno nacional
Se realizó con éxito la segunda fecha del 11° Encuentro de Coros en Las Flores
Las Flores presente en la 31° asamblea ordinaria del Consejo Provincial del Turismo
Juan Cruz Carbajal le dio a Las Flores su primera medalla en los Juegos Bonaerenses 2025
Paro docente: en Las Flores el acatamiento alcanza el 93%
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras