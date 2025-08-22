Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Continúan los trabajos de ensanchamiento en la Avenida Abel Guaresti

Las Flores

Continúan los trabajos de ensanchamiento en la Avenida Abel Guaresti

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El Municipio de Las Flores avanza con los trabajos de ensanchamiento en la Avenida Abel Guaresti, una obra que forma parte del plan de mejoras urbanas impulsado por la gestión local.

Los trabajos contemplan la ampliación de la calzada para optimizar la circulación vehicular, mejorar la accesibilidad en una de las zonas más transitadas de la ciudad y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas que diariamente utilizan este corredor clave, especialmente por su cercanía con el Hospital Zonal.

La obra se complementa con otras intervenciones de infraestructura y embellecimiento urbano que buscan ordenar el tránsito, facilitar la movilidad y modernizar la trama vial de la ciudad.

Te puede interesar:

En Azul, el Concejo Deliberante sesionará junto a la Ruta 3 para reclamar la reactivación de la autovía paralizada

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.