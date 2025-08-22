Las Flores
Continúan los trabajos de ensanchamiento en la Avenida Abel Guaresti
El Municipio de Las Flores avanza con los trabajos de ensanchamiento en la Avenida Abel Guaresti, una obra que forma parte del plan de mejoras urbanas impulsado por la gestión local.
Los trabajos contemplan la ampliación de la calzada para optimizar la circulación vehicular, mejorar la accesibilidad en una de las zonas más transitadas de la ciudad y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas que diariamente utilizan este corredor clave, especialmente por su cercanía con el Hospital Zonal.
La obra se complementa con otras intervenciones de infraestructura y embellecimiento urbano que buscan ordenar el tránsito, facilitar la movilidad y modernizar la trama vial de la ciudad.
