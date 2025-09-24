El Gobierno derogó más de 70 normas de control a comercios y supermercados: todos los detalles

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El gobierno de Javier Milei avanza con su plan de desregulación y eliminó 71 normas que guiaban la actividad comercial y que ahora dejaron de existir. Así quedó plasmado en la Resolución 357/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Industria y Comercio de la Nación, Pablo Lavigne.

Allí, se dispuso la eliminación definitiva de programas que ya habían sido desarticulados por la gestión libertaria como Precios Justos y la Ley de Góndolas, además de disposiciones complementarias de la ya derogada Ley de Abastecimiento y del disuelto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).

Desde el gobierno de Milei advirtieron que «se trata de normativas que obstaculizan las relaciones comerciales entre consumidores, habilitan controles de precios abusivos, exigen información sin ningún fin específico y regulan programas que ya habían sido dados de baja”.

De las 71 disposiciones eliminadas 27 corresponden a resoluciones complementarias de la Ley de Abastecimiento, que había sido derogada por medio del controvertido meda DNU 70/2023. Estas normas habilitaban al Estado a fijar precios y márgenes de ganancia en sectores sensibles como alimentos, hidrocarburos y materiales de construcción.

Entre las normas eliminadas se incluyen: